Presenta OPDAPAS Lerma avances que garantizan el agua en el municipio

La directora del organismo presentó los detalles de las acciones emprendidas en materia hídrica y sanitaria durante el último año.

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Lerma (OPDAPAS) presentó su Primer Informe de Actividades en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay.



Nayith Armenta Ruíz, directora del organismo, fue la encargada de presentar los detalles de las acciones emprendidas en materia hídrica y sanitaria durante el último año.



Destacó que, ante las lluvias atípicas registradas en 2025, se implementaron medidas preventivas mediante el uso de equipo Vactor en zonas de alto riesgo y en plantas de tratamiento ubicadas en Tultepec, Lerma y el Parque Industrial, acciones que beneficiaron a más de 2 mil 500 familias.



También informó que se llevó a cabo el despliegue de una red estratégica de equipos especializados de gran capacidad, tipo Thompson, Hércules y bombas sumergibles, en puntos críticos como el Río Ameyalco, Río Viejo, Chignahuapan, la colonia Alfredo del Mazo y Guadalupe La Ciénega, con el objetivo de reducir riesgos de inundación y afectaciones a la población.



También se implementaron acciones, dentro del Plan Integral Hídrico y Sanitario del municipio de Lerma, documento que establece las obras prioritarias en infraestructura hidráulica y sanitaria para cada una de las comunidades que conforman el municipio.



Finalizó, señalando que a través de la estrategia denominada “Ruta del Agua”, se destinaron más de 4 mil viajes de pipas para garantizar el abasto de agua en viviendas, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, principalmente en zonas con mayor vulnerabilidad.