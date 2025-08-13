Invita IEEM a publicar trabajos mediante las series editoriales

-La fecha límite para enviar los trabajos es el 15 de agosto de 2025 a las 23:59 horas.

Para las personas estudiantes, académicas, investigadoras y docentes interesadas en publicar sus trabajos en las series editoriales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) de esta institución continúa recibiendo colaboraciones hasta el próximo 15 de agosto de 2025, a las 23:59 horas.



Esta invitación es una oportunidad para contribuir al desarrollo del conocimiento en el área político-electoral, al análisis y la reflexión sobre los temas político-electorales más relevantes del país, por medio de la contribución en las series editoriales Política Electoral Incluyente, Breviarios de Cultura Política Democrática, Cuadernos de Formación Ciudadana e Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales.



Los trabajos participantes deberán ser una aportación original como resultado de la propia labor de investigación, además no se aceptarán contribuciones que hayan aparecido en otros medios impresos o digitales, ni que estén en proceso de dictamen o editorial en otra publicación.



La fecha límite para enviar los trabajos es el 15 de agosto de 2025 a las 23:59 horas; las personas interesadas en enviar sus trabajos, deberán cumplir los criterios editoriales, los cuales pueden ser consultados en https://publicaciones.ieem.org.mx/public/documents/Criterioseditoriales_IEEM.pdf