Delfina Gómez es la gobernadora de Morena mejor evaluada

Su compromiso con el bienestar social, la seguridad pública y el desarrollo económico del estado han sido los principales ejes de su gobierno.

La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, se posicionó como la mandataria mejor evaluada de Morena a nivel nacional, así lo informó la más reciente encuesta de aprobación realizada por la encuestadora Demoscopia Digital correspondiente a julio del 2025.



De acuerdo a la encuesta, Gómez Álvarez ocupa el sexto lugar nacional con un 64.2% de aprobación ciudadana, señalando que esto es gracias a su desempeño, además del enorme impulso que ha dado a los programas sociales y la instauración de un gobierno de puertas abiertas en la entidad.



Como resultado a lo anterior, la maestra se ha colocado en la cima, superando a otras gobernadoras morenistas como Evelyn Salgado (Guerrero), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Clara Brugada (Ciudad de México), Mara Lezama (Quintana Roo), Layda Sansores (Campeche), Indira Vizcaíno (Colima), Lorena Cuéllar (Tlaxcala), Margarita González (Morelos) y Rocío Nahle (Veracruz).



Uno de los factores que han mantenido la mandataria mexiquense en esta preferencia es la constante manera en como ha afrontado los problemas en la entidad, logrando que se mantenga en los primeros lugares del ranking desde inicios del año, con una tendencia ascendente mes tras mes, consolidándose como una de las figuras más sólidas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.



La principal acción que ha destacado en su gobierno, es la estrategia de seguridad implementada en el estado, que incluye operativos como “Enjambre” y “Atarraya”, enfocados en desarticular redes de corrupción y debilitar a los grupos delictivos que operan en la región. Estas medidas han sido calificadas por su equipo como una respuesta sin precedentes frente a la inseguridad que aqueja al Estado de México.



La mandataria ha reiterado su compromiso con el bienestar social, la seguridad pública y el desarrollo económico del estado, priorizando el contacto directo con la ciudadanía como eje central de su modelo de gobierno.