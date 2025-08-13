Entrega Ana Muñiz canastas alimentarias a pobladores de San Mateo Atenco

Afirmó que su gobierno continuará trabajando fuertemente por mejorar la salud, el desarrollo y el bienestar de las familias atequenses.

En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, visitó las instalaciones del DIF San Mateo Atenco, y junto con el presidente honorario Oscar Muñiz Maynez hicieron entrega a vecinos y vecinas del municipio de canastas alimentarias.



Durante la entrega, Muñiz Neyra informó que estas canastas alimentarias fueron tramitadas y gestionadas ante el DIF Estado de México. Agradeció a la directora general Karina Labastida Sotelo por todo el apoyo brindado a las familias atequenses que más lo necesitan.



Mientras que Oscar Muñiz señaló que las canastas alimentarias contienen más que alimentos, en ellas se incluye apoyo, solidaridad y esperanza, además de buscar fortalecer los lazos con quienes más lo necesitan.



Más tarde Ana Muñiz se reunió con el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez Montilla, y a la alcaldesa Nadine González, quien es presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá – AMUPA, a quienes agradeció su respaldo, y señaló que será un enorme placer poder trabajar unidos para generar proyectos que beneficien a la industria del calzado.