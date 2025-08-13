La juventud es el motor de la transformación: Isaac Montoya

Señaló que su gobierno cree en la enorme capacidad que tienen los jóvenes.

En el Día Internacional de la Juventud, en el municipio de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez hizo un reconocimiento a todas y todos los jóvenes del municipio, señalando que gracias a su creatividad, pasión y compromiso, han logrado inspirar cambios reales en la comunidad.



Durante su recorrido por la colonia Bosques de Moctezuma, Montoya Márquez afirmó que su gobierno busca refrendar el compromiso adquirido con las y los jóvenes, el cual, señaló, es firme y decidido.



Mencionó que su gobierno cree profundamente en la enorme capacidad que tienen, ya sea para soñar, luchar y alcanzar metas que logran transformar nuestra realidad.



Y reafirmó que para él, las juventudes siempre han sido el motor de los grandes cambios, y eso es precisamente lo que hoy necesitamos, de su talento, de su innovación y energía que puedan sumarse a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento del bien común.



Informó que su gobierno seguirá impulsando políticas públicas que promuevan la creatividad, el arte, la cultura y el deporte, todo mediante la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y el Instituto de las Juventudes Naucalpenses.



Señalo que lo que se quiere de cada uno de los jóvenes de Naucalpan, es que sepan que en este municipio, cada uno tiene su lugar en esta transformación profunda que estamos construyendo.



“El futuro de Naucalpan y de México está en sus manos, y juntos podemos garantizar una mejor calidad de vida para nuestras familias y comunidades”.



Señaló Montoya Márquez que para todos, la voz de los jóvenes, es el presente y su visión es el futuro que estamos construyendo juntos.



Recalcó que desde su gobierno, Naucalpan seguirá abriendo caminos para que cada idea y cada sueño tengan la oportunidad de convertirse en realidad.



Les pidió que sigan avanzando unidos, hombro con hombre, ellos con juventud y sus ganas de sobresalir, porque la transformación también se escribe con la fuerza de su juventud.



Para terminar con su jornada de visitas, Montoya Márquez realizó un recorrido por el Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual en compañía del Director General del centro, Arturo Castilleja Quiles.



Señaló que este espacio, que se ubica en el centro de Naucalpan, forma parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México y del IMSS Bienestar, siendo un referente único en la entidad por su labor y servicios especializados.



Señaló que desde el Gobierno Municipal, se compromete a seguir trabajando de manera coordinada con todas las instituciones para garantizar que más personas tengan acceso a una atención médica de calidad.