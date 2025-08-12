Yucatán refuerza fumigación masiva contra el dengue

Al inicio de esta administración, el programa estatal de vectores contaba con apenas nueve unidades vehiculares.

Tras más de 13 años sin actualizar su parque vehicular, el Gobernador Joaquín Díaz Mena instruyó la adquisición de 21 vehículos nuevos para garantizar la fumigación masiva en todo el estado.



Con una inversión de 28.4 millones de pesos en recursos estatales y la adquisición de 21 nuevos vehículos, tras más de 13 años sin renovar el parque vehicular, la administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena refuerza la campaña masiva de fumigación contra el mosquito aedes aegypti en los 106 municipios de Yucatán.



El operativo, que inició meses atrás, contempla la nebulización de 30,203 hectáreas para proteger a más de 2.3 millones de habitantes de enfermedades como dengue, chikungunya y zika.



Esta acción forma parte de la estrategia integral de prevención que se intensifica durante la temporada de lluvias, cuando aumenta la proliferación del vector.



Al inicio de esta administración, el programa estatal de vectores contaba con apenas nueve unidades vehiculares. Hoy, gracias al compromiso del Gobierno de Yucatán y a las instrucciones del Gobernador Joaquín Díaz Mena, se han adquirido 21 vehículos nuevos y arrendado diez adicionales.



Lo anterior permite contar actualmente con 40 equipos fumigadores montados en igual número de unidades que recorren todo el territorio estatal. Además, se dispone de insumos como insecticidas autorizados para el control de insectos vectores en salud pública.



Díaz Mena destacó que desde 2017 no se realizaba una fumigación masiva de esta magnitud en Yucatán y subrayó que el fortalecimiento de la flota vehicular era una deuda pendiente con la salud pública.



“Nuestro compromiso es claro: proteger la vida y el bienestar de las y los yucatecos con acciones concretas, preventivas y de gran alcance”, afirmó.



El coordinador estatal de Vectores de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Jorge Alfredo Palacio Vargas, detalló que el operativo se ejecuta con el trabajo de 509 brigadistas especializados, apoyados con insecticidas autorizados para uso en salud pública y equipos de nebulización capaces de cubrir hasta 60 hectáreas por jornada.



Añadió que a los equipos fumigadores se les brindó mantenimiento adecuado y se realizaron las reparaciones necesarias para su buen funcionamiento.



Explicó que las rutas y horarios de fumigación fueron definidos a partir de análisis entomológicos y epidemiológicos que priorizan las zonas con mayor riesgo.



La fumigación indicó, es la última estrategia para controlar la presencia del mosquito adulto, transmisor de las enfermedades, y se complementa con campañas permanentes para eliminar criaderos en patios, azoteas y espacios públicos.



El Gobernador realizó un recorrido por el estacionamiento del estadio Kukulcán, donde supervisó la preparación de las mezclas insecticidas, el funcionamiento de las máquinas nebulizadoras y dio el banderazo de salida a los 40 vehículos que partieron a sus rutas establecidas.



Con estas acciones, el Gobierno del Renacimiento Maya refrenda su compromiso con el bienestar social y la salud de todas y todos, cumpliendo con las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, que prioriza la prevención y el control de enfermedades endémicas en la región.