Disminuyó 29% el robo de vehículos en Edoméx

-De enero a la fecha se han registrado 6 mil 112 robos de vehículos menos en comparación con el mismo periodo de 2024.

El robo de vehículos en el Estado de México disminuyó 29.42% en lo que va del año. La disminución se atribuye a la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como a operativos focalizados y aseguramientos en zonas de resguardo de unidades y mercancías robadas.



“Iniciamos la semana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, desde el Palacio de Gobierno. El trabajo en equipo con autoridades de los gobiernos federal y estatal, así como de los municipios es esencial para la transformación del Edoméx”, comentó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en redes sociales.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que del 1 de enero al 10 de agosto de 2025 se registraron 6112 casos menos que en el mismo periodo de 2024. La disminución ha sido proporcional en ambos tipos de este delito: robo de vehículo con violencia con 29.77% y robo de vehículo sin violencia con 29.58%.



A la reunión número 473 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.