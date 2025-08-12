Cotización del peso refleja trato preferente de Trump en aranceles: Banxico

La evolución de los acontecimientos ha mostrado la importancia que tiene la integración de las cadenas productivas norteamericanas.

Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico) señaló que el comportamiento del peso frente al dólar pudiera estar influido por la percepción favorable del mercado respecto al trato preferencial que tiene México en la política arancelaria de Estados Unidos.



Rodríguez explicó que entre los factores que se tomaron en cuenta en la más reciente decisión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banxico fueron el comportamiento de la inflación, la debilidad de la actividad económica y la estabilidad de la moneda mexicana en meses recientes.



Refirió que el cambio en la política comercial por parte de Estados Unidos ha generado un entorno de alta incertidumbre a nivel global y para el país, por la alta integración que mantienen, y representa una elevada exposición a cambios en su posición económica.



Destacó que la evolución de los acontecimientos ha mostrado la importancia que tiene la integración de las cadenas productivas norteamericanas. Y para el combate a la inflación tiene implicaciones sobre ambos lados del balance de riesgos.



Victoria Rodríguez recordó que la Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en un nivel de 7.75 por ciento, ante el mejor comportamiento de la inflación general, aunque se explica por un descenso del componente no subyacente.



Puntualizó que la inflación subyacente se ha mantenido relativamente estable, en 4.23% en julio, por la gradual reducción en los precios de los servicios que ha compensado parcialmente el alza en mercancías, posiblemente afectada por un efecto rezagado de la depreciación cambiaria del año pasado.



Del mismo modo, señaló que a futuro, la debilidad económica apoyará al no anticiparse presiones en los precios por el lado de la demanda.