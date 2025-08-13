Presentan en Lerma la tarjeta de descuentos “La Mera Mera”

Con esta tarjeta se tendrán descuentos del 10 al 40% en establecimientos comerciales locales.

En el ayuntamiento de Lerma, encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, y en compañía de la presidenta del DIF municipal, Marisol Mote Martínez, presentaron la tarjeta de descuentos “La Mera Mera”.



Durante la presentación señalaron que esta iniciativa busca fortalecer la economía familiar y fomentar el consumo local.



Señalaron las autoridades que la tarjeta ofrecerá beneficios que van del 10 al 40% de productos en una amplia red de establecimientos comerciales ubicados en las ocho regiones del municipio.



Mote Martínez destacó que “La Mera Mera” no solo representa un alivio para el gasto diario de las familias lermenses, especialmente de las mujeres, sino que también impulsa el desarrollo de los negocios locales que se han sumado al proyecto.



Señaló Mote Martínez: “Queremos que nuestras mujeres tengan más oportunidades para sacar adelante a sus familias, y que cada peso les rinda más. “La Mera Mera” no solo son descuentos, sino un respaldo real para quienes todos los días dan lo mejor de sí’”.



Además las autoridades de Lerma hicieron un llamado a la ciudadanía para solicitar su tarjeta; pero también pidieron a los comercios locales que se adhieran al programa para poder ampliar la red de beneficios.



Señalaron que las personas interesadas en obtener la tarjeta “La Mera Mera” pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Gestión Integral para el Desarrollo, ubicadas en el edificio del Complejo Administrativo Municipal.