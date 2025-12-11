Presenta Clara Brugada la Placa Vehicular Conmemorativa del Mundial 2026

-Se trata de una edición limitada para autos particulares y busca convertirse en un distintivo para aficionados que deseen un recuerdo oficial de la justa mundialista.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los tres modelos de la placa vehicular conmemorativa rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, una edición especial diseñada para celebrar que la Ciudad de México será sede de la inauguración del Mundial por tercera ocasión en su historia, reafirmando su papel como capital deportiva y cultural del país.



Estas placas, de edición limitada y dirigidas exclusivamente a autos particulares, aseguró Brugada Molina, buscan convertirse en un distintivo para las y los aficionados que desean portar en sus vehículos un recuerdo oficial del evento.



Desde el Club Deportivo Hacienda, la mandataria capitalina fue clara al precisar que esta iniciativa no constituye un reemplacamiento ni implica ningún trámite obligatorio. “Por favor, que no vayamos a malcomunicar: no es obligatorio cambiar las placas; es completamente optativo”, subrayó.



Añadió que la placa conmemorativa es únicamente para quien desee adquirirla y que no aplica para motocicletas, sino exclusivamente para automóviles particulares.



Las personas que tengan una placa vigente podrán solicitar la placa conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente el costo de mil 500 pesos. El trámite también podrá realizarse para autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados de la República, siempre y cuando los propietarios se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.



El proceso se desarrollará de manera ágil y ordenada: durante enero se habilitará la compra virtual de la placa, y a partir de febrero iniciará la entrega en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería. Con el fin de garantizar rapidez, se ampliarán horarios y se desplegarán puntos de atención en distintas zonas de la ciudad, con la meta de entregar la placa el mismo día o, en su caso, en un máximo de tres días.



La Jefa de Gobierno agradeció el apoyo de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda, con el cual, se permitirá que todas las personas interesadas accedan a su placa conmemorativa de manera sencilla, celebrando juntos la histórica participación de la Ciudad de México como sede inaugural del Mundial 2026.



El secretario de Movilidad (Semovi) Héctor Ulises García Nieto, destacó el valor histórico de la placa conmemorativa por el momento que le tocará vivir a México, que se convertirá en el único país en ser sede inaugural de un mundial de futbol.