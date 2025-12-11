Rinde Hugo Aguilar su Primer Informe al frente de la SCJN

Destacó los avances en transparencia, profesionalización y resolución de asuntos de alto impacto.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rindió su Primer Informe Anual de Labores, en una sesión solemne que reunió a representantes de los tres poderes y a integrantes del foro jurídico.



En representación del Ejecutivo federal asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. También acudieron el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Gutiérrez Luna, en representación de Kenia López Rabadán, presidenta de la cámara baja, y la presidenta de la Cámara de Senadoras, Laura Itzel Castillo Juárez, entre otras autoridades.



Aguilar Ortiz inició su mensaje con unas palabras en lengua mixteca, su idioma materno, gesto que marcó de manera simbólica el comienzo de su intervención y que fue recibido con respeto por los asistentes.



El ministro subrayó la importancia de visibilizar a los pueblos originarios y de promover una justicia incluyente, sensible a las realidades sociales y culturales de México.



Durante su mensaje, Aguilar Ortiz subrayó el fortalecimiento de la independencia judicial, la reducción de rezagos y la implementación de herramientas digitales para agilizar procesos. Cabe resaltar que se trata del primer ministro presidente de origen indígena en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecho que representa un avance significativo en el reconocimiento de la diversidad cultural dentro de las instituciones del país.