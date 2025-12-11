Concluye IEEM actividades por los 16 días de activismo contra la violencia de género

-Durante los 16 Días de Activismo, el IEEM se iluminó de color naranja para recordarle a la ciudadanía su compromiso con la prevención, detección y atención de las violencias contra las mujeres.

Conferencias, talleres, la presentación de un libro, una obra de teatro, cursos, infografías en redes sociales, un documental, un ejercicio infantil, así como un bazar de emprendedoras, formaron parte de las acciones que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, dirigidas a la población mexiquense, con el propósito de reflexionar sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.



Durante este periodo, el IEEM compartió en sus redes sociales materiales digitales, entre ellos los folletos: Glosario de género; Tipos de violencia contra las mujeres; y Mujeres activistas que inspiran: juntas en la lucha contra la violencia de género; además, el cuadernillo de frases: Mujeres en la literatura con perspectiva de género y la infografía ¡Conoce el Centro de Atención por Violencia!



También se llevaron a cabo dos conferencias: Justicia electoral con perspectiva de género: aportes de los tribunales al ejercicio de los derechos de las mujeres en política en México y ¡Hoy levanto la voz! Mujeres víctimas de violencia ácida y química, las cuales están disponibles, de forma permanente, en el canal de YouTube del IEEM.



Las infancias también participaron a través de la dinámica “El arte de ser iguales”, donde dibujaron, escucharon cuentos y conocieron el libro Felinas a Votar, que forma parte de la Serie editorial del IEEM “La rueda de la Democracia”.



Durante la jornada se impartieron los talleres Transitar en redes, Estrategias de autocuidado en el espacio digital y Hombres por la igualdad, enfocados a promover entornos más seguros y fomentar la responsabilidad compartida para evitar que la violencia contra las mujeres se siga reproduciendo.



El cierre de la jornada estuvo marcado dos actividades: El taller Prevención de la violencia política de género en redes sociales, impartido por María Angélica Contreras Ruvalcaba, consultora en comunicación con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales.



A su vez, la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez destacó que las redes sociales pueden convertirse en espacios donde se reproducen prácticas discriminatorias que buscan limitar la participación de las mujeres en la vida política.



Finalmente, en el patio central del IEEM se recibió a 47 emprendedoras que participaron en el Bazar IEEMprendedoras, un espacio para impulsar la autonomía económica de mujeres mexiquenses.