Caravanas de Economía Social acercan capacitación y herramientas a regiones necesitadas en Edoméx

-Fomentan la política de Economía Social que busca apoyar a los sectores económicos que tienen mayor dificultad para crecer.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, dio el banderazo de salida a las Caravanas de Economía Social y Fomento al Empleo, cuyo objetivo es acercar talleres y capacitación a productores y emprendedores mexiquenses.



Durante la inauguración de la Feria de Innovación y Economía Social del Estado de México FIES EDOMEX 2025, donde se dio el arranque a este proyecto, Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, resaltó que la estrategia del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) forma parte de la política de economía social impulsada por la Gobernadora del Estado de México, cuyo enfoque es apoyar a los sectores que tienen mayor dificultad para crecer, y se prioriza el trabajo en territorio, así como el fortalecimiento de los sectores productivos de menor impacto económico.



“Esto es un acto de compromiso con la justicia económica, con la inclusión y con el futuro que estamos construyendo juntos. En ese futuro, deseamos que la prosperidad no sea un lujo para unos pocos, sino un derecho colectivo; donde el desarrollo económico deje de ser una promesa vacía para convertirse en una realidad tangible, con rostro humano, con nombre y apellido, con historia y con territorio”, dijo durante su intervención.



Bajo el enfoque de economía social, esta estrategia puesta en marcha en conjunto con la Secretaría del Trabajo dará acompañamiento directo a los municipios de la entidad, y va a comenzar a partir del 11 de diciembre en Xonacatlán de 9:00 a 14:00 horas en el mercado municipal, como primer punto de esta ruta itinerante.



Las caravanas recorrerán distintas regiones del Estado de México, con el objetivo de que los apoyos lleguen hasta donde realmente se necesitan y contribuyan a que más proyectos productivos sobrevivan y crezcan más allá de los primeros años.



La estrategia busca que el conocimiento y las herramientas que se generan en la FIES EDOMÉX 2025 se traduzcan en apoyos concretos para la población, y así evitar que los programas se concentren únicamente en eventos o trámites a distancia. Con ello, se promueve una atención directa, cercana y adaptada a la vocación productiva de cada región.



Las Caravanas son un esfuerzo coordinado entre el sector social, privado, la academia y el gobierno, lo que permite ofrecer soluciones integrales que van desde el impulso a proyectos productivos, la capacitación para el autoempleo y la inclusión laboral, hasta el acompañamiento para la consolidación de empresas y unidades económicas locales.



Además de la atención directa, este modelo permite levantar diagnósticos y generar información que servirá para mejorar las políticas públicas y fortalecer el desarrollo económico regional con base en la realidad de cada municipio.



Durante dos días, la FIES EDOMEX, será un laboratorio vivo de ideas, donde las oportunidades serán para todas y todos, se ofrecerán módulos temáticos, talleres especializados, mentorías, vinculación con empresas e instituciones, digitalización, financiamiento y modelos de negocio social, así lo dio a conocer, durante su intervención, el director general de IME, Alejandro Razo Delgado.



Finalmente, en la inauguración se entregó el Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial 2024, que busca reconocer a las empresas y emprendedores que a través de su desempeño, innovación y compromiso social contribuyeron durante el 2024 de manera destacada al desarrollo económico de la entidad.