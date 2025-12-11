Delfina Gómez refrenda su apoyo a Sheinbaum; mantiene colaboración con el IMSS

-Con más de 8.5 millones de derechohabientes, el Edoméx concentra el 13% de la afiliación nacional al IMSS, lo que convierte a la entidad en un eje estratégico para el fortalecimiento del sistema de salud en México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, realizada en el Hospital General Regional No. 36 “Carmen Serdán Alatriste”, en Puebla.



En sus redes sociales, la Gobernadora subrayó la coordinación permanente con el IMSS para garantizar acceso, atención oportuna y servicios de calidad a millones de mexiquenses. Recordó que el Estado de México es la entidad con mayor población del país y una de las que más demanda de servicios de salud registra.



Durante el encuentro, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó el informe de labores 2024-2025, destacando avances en cobertura, infraestructura hospitalaria y modernización institucional.



Actualmente, el IMSS atiende a más de 8.5 millones de derechohabientes en el Edomex, lo que representa el 13% de la afiliación nacional.



Robledo destacó que en 36 años de gobiernos neoliberales solo se construyeron 4,319 camas hospitalarias, mientras que en dos sexenios de la Transformación se proyecta la construcción de más de 11 mil camas, más del doble de lo edificado en ese periodo anterior.



En el caso del Estado de México, esta inversión incluye nuevas unidades médicas en zonas metropolitanas, donde la demanda se ha incrementado por el crecimiento poblacional.



La gobernadora reiteró que en los gobiernos de la Transformación “la salud es un derecho, no un privilegio”, refrendando el compromiso estatal de colaborar en la modernización de la infraestructura y la atención.



En su primer año de gestión, Delfina Gómez logró una reducción del 12% en el gasto corriente estatal, recursos que se destinaron a programas sociales y a fortalecer la infraestructura educativa y hospitalaria.



La colaboración entre el Gobierno de México y el Estado de México busca que, para 2025, los hospitales de la entidad operen con mayor capacidad instalada y mejor respuesta ante la creciente demanda, consolidando el compromiso de Delfina Gómez con la salud y el bienestar de las familias mexiquenses.