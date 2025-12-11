“Soy México” benefició a más de 25 mil personas en BC: Marina del Pilar

-Señaló la gobernadora que se colocó Baja California en el estado con mayor número de atenciones al derecho de identidad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que el estado destacó a nivel nacional mediante la campaña “Soy México”, al beneficiar a 25,000 personas con el trámite de la doble nacionalidad. Explicó que este esfuerzo se llevó a cabo en las distintas oficialías del Registro Civil de los siete municipios del estado.



Destacó que la campaña, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permitió acercar los servicios de registro a miles de personas, garantizando su derecho a la identidad.



En 2021 se realizaron 4,000 validaciones; en 2025, la cifra ascendió a 25,000. Es decir, más de 21,000 trámites adicionales, un crecimiento sostenido que demuestra la solidez y expansión de esta acción.



“Tales números indican que vamos por el camino correcto, generando bienestar y cumpliendo con un derecho crucial para acceder a otros. Estas cifras representan personas, historias y familias que hoy cuentan con seguridad jurídica”, expresó la mandataria.



En Tijuana se atendió a más de 14,000 personas, mientras que en Mexicali se realizaron cerca de 3,000 trámites. En Tecate, Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe también se brindó asistencia a miles de personas.



Marina del Pilar informó que en Baja California se puso en marcha el programa Registro Oportuno, dirigido a niñas, niños y adolescentes que aún no contaban con su acta de nacimiento.



Esta acción se concretó con trabajo coordinado entre el Registro Civil, la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Servicios Gubernamentales y Jurídicos, quienes dieron seguimiento puntual a cada trámite.