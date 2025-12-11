Conserva parroquia de San Jacinto, en Álvaro Obregón, archivo histórico novohispano

Dan cuenta de la configuración de la historia eclesiástica de la región y de la ciudad.

La parroquia de San Jacinto Tenanitla, en San Ángel, cuenta con un importante acervo histórico de documentos y libros novohispanos que dan cuenta de la vida eclesiástica y comunitaria de la región.



Tras años de investigación, un grupo de especialistas conformaron el catálogo de las piezas, algunas de las cuales datan de 1619, que fue editado con el título “Inventario del Acervo Parroquial de San Jacinto Tenanitla, San Ángel”.



La obra, con los sellos de la Coordinación de Estudios Patrimoniales de la CDMX, Adabi de México y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), será presentada en el Centro Cultural San Ángel.



Los documentos que integran el Archivo Parroquial de San Jacinto Tenanitla dan cuenta de la configuración de la historia eclesiástica de la región y de la ciudad.



A partir de 1619, San Jacinto fue el centro doctrinal de la cabecera y de los pueblos Santa María Magdalena Atlitic, San Bernabé Ocotepec, San Jerónimo Aculco, San Nicolás Totolapan, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Santa María de la Natividad Tetelpan, Santa María de la Asunción Tlacopac, Santa María de la Concepción Oxtopulco, San Sebastián Chimalistac, Santa Catarina Ómac, Niño Jesús Tizapán, Obraje de Contreras, Obraje de Posadas, Hacienda de la Cañada en el Pueblo de Santa María Magdalena Atlitic y Hacienda de Milpulco, en San Nicolás Totolapan.



Es en este archivo se encuentran libros de bautismos, informaciones matrimoniales, defunciones y documentos disciplinares con libros de providencias diocesanas, padrones, inventarios, cuentas y circulares.



La Alcaldía Álvaro Obregón reconoce la importancia de la investigación y da acompañamiento a los jóvenes interesados en realizar estudios sobre sus pueblos y la cultura comunitaria.