Fortalecen en Coyoacán acciones en salud mental y derechos laborales

-En la alcaldía Coyoacán se instalaron los servicios del Procumóvil y el Violentómetro Laboral como herramientas para reconocer, prevenir y atender actos de violencia y acoso en el entorno laboral.

Con el objetivo de construir estrategias que fortalezcan la promoción de la salud mental y permitan prevenir el riesgo de suicidios en la demarcación, la alcaldía Coyoacán llevó a cabo la segunda mesa de trabajo en materia de prevención de este mal.



Se destacó que el suicidio es un problema de salud pública que afecta a todas las personas, y que, de acuerdo con la OMS, es la tercera causa de defunción entre jóvenes de 15 a 29 años, por lo que su atención y prevención son un imperativo que requiere la suma de esfuerzos.



La alcaldía Coyoacán estableció la necesidad de generar acciones conjuntas para cuidar la vida, promover entornos seguros y acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente a la población juvenil, que ha sido la más vulnerable debido a factores sociales, emocionales, económicos y comunitarios.



La mesa se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública en Coyoacán, el Distrito de Salud para el Bienestar, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), quienes compartieron intervenciones implementadas en escuelas y comunidades, como tamizajes para detectar señales tempranas, jornadas de salud mental y capacitación a docentes en primeros auxilios psicológicos.



Durante la sesión se presentó el modelo de evaluación e intervención en salud mental de la alcaldía, integrado por una fase de diagnóstico y una de análisis e intervención basada en evidencia.



El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, agradeció la participación de las instituciones y destacó la importancia de usar a Coyoacán como un modelo funcional que aproveche la infraestructura existente para atender una emergencia que nos compete a todos.



En el marco del Día de los Derechos Humanos se realizó la instalación de los servicios del Procumóvil y del Violentómetro Laboral, herramientas clave para reconocer, prevenir y atender conductas de violencia y acoso en el entorno de trabajo.



Durante el encuentro se enfatizó la relevancia de difundir información sobre los derechos laborales, indispensables para construir espacios justos, dignos y respetuosos para las y los trabajadores de la alcaldía. La directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, Desirée Navarro López, destacó que Coyoacán refrenda su compromiso de cero tolerancia a la discriminación y al acoso laboral, siguiendo el impulso del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.



Finalmente, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo hicieron un llamado a asumir un rol activo como agentes de cambio, promoviendo espacios laborales seguros, inclusivos y con pleno respeto a la dignidad de todas las personas.