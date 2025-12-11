“Debemos defender este proyecto, la 4T, y seguir unidos”: Horacio Duarte

-Acudió en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a los Primeros Informes de Gobierno en Chapa de Mota, Jocotitlán y Jiquipilco.

Desde el norte del Estado de México, y al ratificar el trabajo coordinado con los municipios de Chapa de Mota, Jocotitlán y Jiquipilco, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, llamó a consolidar en equipo el movimiento de la Cuarta Transformación.



“Hacer un llamado a mantener la unidad. Es decir, que no permitamos que se quiera dividir a este movimiento de transformación, que no se quiera imponer una agenda que solo busque intereses personales o de grupo”, señaló el Secretario Horacio Duarte Olivares al asistir en Representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al Primer Informe de Gobierno de la Alcaldesa de Jocotitlán, Aylin López González.



Sostuvo que lo más importante es el pueblo mexiquense y, por ello, debe continuar la coordinación con el Gobierno que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“Vamos por el camino correcto, pero hay que defender este proyecto, hay que seguir unidos, hay que mantenernos alertas para que sigamos haciendo lo necesario. Insisto y machaco para que sea el pueblo el centro de la acción pública, porque solo así se construye este gran movimiento”, recalcó en el Primer Informe de Gobierno de Antonio Escobar Félix, Presidente Municipal de Jiquipilco.



Mencionó que, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es pieza clave para que los programas, acciones y obras lleguen a la población:



“Aquí, por ejemplo, estaba viendo los datos en Chapa de Mota, tenemos 10 mil personas beneficiadas de manera directa con programas sociales, más del 30 por ciento de la población. Y esto, insisto, es gracias a que ahora el dinero es dinero de la gente”, afirmó en el Primer Informe de Gobierno de María Guadalupe Franco, Presidenta Municipal de Chapa de Mota, a quien reiteró el respaldo del Gobierno del Estado de México.