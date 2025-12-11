La oleada violeta llevó información y asesoría a 23 mil mujeres de la CDMX

-Se llevó a cabo la última jornada territorial en la Alcaldía Milpa Alta

En los 16 Días de Activismo, la Oleada Violeta, encabezada por la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas Ortiz, brindó información y asesoría a más de 23 mil mujeres en todas las alcaldías de la capital.



A través de 53 brigadas conformadas por servidoras y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías, se distribuyeron materiales informativos sobre los derechos de las mujeres, herramientas de detección de casos de violencia y servicios de atención a la violencia, así como de la campaña Si te tocan nos toca.



En el último recorrido en la Alcaldía Milpa Alta, al que acudió también la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, la secretaria Daptnhe Cuevas destacó la participación de más de 27 dependencias, organismos desconcentrados, organismos públicos autónomos y de las 16 alcaldías.



Resaltó que se conformaron células de servidoras y servidores públicos para ir a tocar las puertas en las colonias con más casos de violencia de género, es decir, donde más se necesita. Y no habría sido posible sin el involucramiento de las compañeras y compañeros del Gabinete que se sumaron con sus equipos que han estado presentes.



Detalló que el mensaje a las mujeres fue que hay instituciones trabajando para su bienestar, para acompañarlas cuando tienen que buscar justicia, hacer denuncias, que hay espacios donde capacitarse para tener más conocimientos, más habilidades; que están las alcaldías con una serie de programas para servir a las mujeres; es decir, las mujeres no están solas.



Subrayó que durante las jornadas informativas hablamos con la comunidad en su conjunto, queremos que los hombres sepan que este es momento de cambiar la manera en que se vinculan con nosotras, necesitamos renovar la manera en que nos vinculamos, en que nos aproximamos, en que nos seducimos, en que nos queremos.