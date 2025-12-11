DIF Metepec presenta su Informe Anual de Resultados y Actividades

Señaló Irai Albarrán que los logros alcanzados son fruto del trabajo conjunto entre sociedad, Ayuntamiento y el DIF Municipal.

El Sistema Municipal DIF Metepec presentó su Informe Anual de Actividades y Resultados durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, en un auditorio lleno y ante la presencia de distintos sectores de la comunidad.



Irai Albarrán Segura, presidenta honorífica del DIF Metepec, destacó que el trabajo del DIF ha estado guiado por la convicción de fortalecer el bienestar de las familias y atender de manera prioritaria a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.



Afirmó que en el DIF Metepec se trabaja cada día con el corazón, convencidos de que el bienestar familiar es la base de una sociedad más justa y solidaria.



Mencionó que entre los principales logros del organismo presentados se encuentra la continuidad del programa Alimentación Escolar para el Bienestar, que permitió otorgar 82,920 raciones de Desayuno Escolar Caliente y 761,032 raciones de Desayuno Escolar Frío en 50 escuelas, beneficiando directamente a 5,540 niñas y niños.



Los desayunadores comunitarios de San Lucas Tunco y Andrés Molina Enríquez, se han mantenido en operaciones, promoviendo entornos seguros y dignos de alimentación.



Además, se realizaron 55 talleres productivos para mujeres en diversas comunidades, mientras que en materia de atención infantil se otorgaron 1,505 servicios educativos y asistenciales en los centros Sor Juana Inés de la Cruz y San Lucas Tunco, además de atender a 1,810 niñas y niños en el Jardín de Niños Luisa I. Campos de Jiménez Cantú.



Con el programa “Seguros por un Metepec Amigable” se apoya a 44 menores con becas financiadas por servidores públicos y, por cuarto año consecutivo, el DIF obtuvo el distintivo EDOMÉX sin Trabajo Infantil.



Uno de los avances más relevantes fue la inauguración de la Clínica “Familias Felices”, destinada a brindar atención médica, psicológica, social y legal a niñas, niños y adolescentes con vulneración de derechos.



A través del programa Red de Lobos se impartieron pláticas socioemocionales en escuelas primarias, beneficiando a 1,620 estudiantes. Las personas adultas mayores recibieron más de 720 talleres de activación física, yoga y estimulación cognitiva.



También señaló que se construyeron dos Casas de Día en San Francisco Coaxusco y Pilares; se habilitó el primer consultorio gerontológico del municipio; y se organizaron paseos recreativos, así como el bazar “Manos que Inspiran e Incluyen”, en el que participaron más de 70 expositores.



Se brindaron 8,654 sesiones terapéuticas y ocho personas fueron integradas al empleo formal, alcanzando un total de 20 colocaciones laborales a través del CID Metepec.



En materia de salud integral de las mujeres, el DIF realizó 425 exploraciones mamarias, 138 citologías y entregó 10 prótesis y brasieres oncológicos, además de organizar la Marcha contra el Cáncer de Mama, que reunió a más de 400 participantes.



Albarrán Segura reconoció la colaboración de empresas, instituciones educativas, religiosas y voluntariados que permitieron ampliar los programas, destacando la labor de las Damas Voluntarias, quienes elaboraron y entregaron 50 pelucas oncológicas para mujeres en tratamiento contra el cáncer.



Para finalizar, Albarrán Segura señaló que los logros alcanzados son fruto del trabajo conjunto entre sociedad, Ayuntamiento y el DIF Municipal, reafirmando que con unidad, transparencia y amor por Metepec se continuará construyendo un municipio más incluyente, justo y humano.