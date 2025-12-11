Se crea en Edoméx el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense

-A partir de marzo del próximo año, este organismo estará encargado de hacer investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones.

En un hecho histórico, el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez creó el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense, organismo público descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de administrar el servicio de tren rápido, ligero o similares, así como teleférico, trolebús y servicios complementarios, que utilizan energía eléctrica o híbrida, con recorrido subterráneo y/o de superficie y elevado.



Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), dijo que este sistema será el encargado de realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes.



El decreto publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno señala que el organismo estará bajo la gestión de la Semov y entrará en vigor a partir del 2 de marzo del 2026. Los servicios de transporte a su cargo se podrán prestar de forma directa o a través de personas concesionarias.



Su principal objetivo será generar la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio público, mediante sistemas eléctricos, de transporte masivo, de mediana y de baja capacidad en la entidad, que incluya rutas y modalidades de transporte alimentador.



También será el responsable de planear, coordinar, construir, administrar, operar, controlar y evaluar estos sistemas de transporte público, cuando se traten de rutas alimentadoras o pretroncales al Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense; y alta o masiva, excepto de las que correspondan al servicio de Mexibús del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM)