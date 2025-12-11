EBRARD COORDINARÁ POSICIONES SOBRE EL T-MEC CON EMPRESAS GLOBALES

En el encuentro se delineó una agenda conjunta para reforzar inversiones y consolidar el Plan México durante los primeros meses del 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reunión de trabajo este miércoles con el pleno del Consejo de Empresas Globales (CEG), para coordinar labores que incentiven la atracción de inversiones para el país.



Además, acordó cómo planificar posiciones ante la siguiente revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Ebrard agradeció a los representantes de las empresas por el respaldo al Plan México, mediante inversiones y reinversiones, así como su compromiso para acrecentar la proveeduría nacional en las cadenas productivas.



Durante la reunión convinieron tres ejes de trabajo para los primeros meses del 2026, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la Secretaría de Economía.



Estos ejes consisten en coordinar posiciones y prioridades de cara a la próxima revisión del T-MEC; profundizar las acciones para incrementar la proveeduría nacional y acelerar el aterrizaje de inversiones en México.



Manuel Bravo, presidente del CEG, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Economía para concretar inversiones, al tiempo que reiteró el compromiso de las empresas globales de ser socias y aliadas del gobierno en la implementación de proyectos productivos.



Acompañaron al secretario Ebrard el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas; la jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ximena Escobedo, y el director general de Comunicación Social, Daniel Millán.



La Secretaría de Economía ha señalado que el país ha registrado flujos récord de inversión extranjera directa en los últimos años, tendencia que el gobierno federal busca consolidar mediante una mayor coordinación con empresas multinacionales.



El Consejo de Empresas Globales está integrado por más de 50 compañías transnacionales con presencia significativa en el país, que representan sectores como manufactura avanzada, tecnologías de la información, automotriz, farmacéutico, alimentos, servicios financieros y energía.



Estas empresas aportan miles de empleos formales y una parte sustancial de las exportaciones de México.