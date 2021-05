Quién es la modelo de OnlyFans que se lanzó para diputada federal por Sonora

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Sonora incluyó a la influencer Rocío Pino, alias “La Grosera”, en su lista de aspirantes a la candidatura por el Distrito 3 en Hermosillo.

La tuitera y también estrella de Only Fans confirmó en una entrevista con la conductora Michelle Rivera, de Informativo 642, que fue el propio partido quien la invitó a participar en la contienda de la capital sonorense. Además mencionó que desde hace años encabeza una asociación civil que ayuda a familias vulnerables en la ciudad de Oaxaca.

“Me ofrecieron el puesto a candidata a diputada federal, lo acepté por convicción, ya tengo años ayudándole a cientos de mis seguidores, tengo años ayudándole a las familias y ahora con el apoyo de un partido, me voy a enfocar en la mujer sonorense y en mi distrito”, explicó.

En su página oficial Rocío Pino resalta 6 propuestas, la mayoría enfocadas en el empoderamiento de la mujer. Entre ellas destaca una que la candidata a diputada ha bautizado bajo el lema “Chichis para todas”.

En la descripción de su propuesta, “La Grosera” señaló que buscará que las operaciones de aumento de senos se incluyan en la lista de intervenciones gratuitas que se establecen en los cuadros básicos del sector salud.

“Una mujer con chichis a su gusto es una mujer segura y empoderada. Que las operaciones de senos sean incluidos por ley en los cuadros básicos del sector salud y de las listas de operaciones de los seguros de gastos médicos mayores. Y aquellas que sean pagadas por las empresas a sus trabajadoras que tengan una deducibilidad del cien por ciento en impuestos”, detalló en su página web oficial.

“Las cirugías de reconstrucción para mujeres que sufrieron cáncer de mama y les fueron extirpados sus pechos tendrán prioridad. Por equidad de género se deberá de incluir a los miembros de la comunidad gay”, agregó.

Además de esta polémica iniciativa, la candidata del RSP compartió sus otras cinco propuestas: “Empoderaré a la mujer”, “Chiquitas cabronas”, “Mamá luchona”, “Mi estado, mi gente” y “Leyes digitales”, las cuales tienen el fin de ayudar y beneficiar a las mujeres tanto en el entorno familiar, como en el profesional y escolar.

“Impulsare una ley para que se incluya a partir de primero de primaria hasta la secundaria educación para sensibilizar a las niñas sobre abusos que pueden recibir por parte de sus compañeros o por parte de los hombres cuando crezcan, para que sepan identificar los tipos de abusos y maltratos psicológicos, económicos y sexuales”, describió en el extracto de su propuesta “Chiquitas Cabronas”.

Quién es “La Grosera”

Rocío Pino es originaria de Hermosillo, Sonora, y según detalla en su descripción después del sismo que sacudió la zona de Istmo en 2017 se dedicó ayudar a las comunidades más afectadas. “Me di a la tarea de recolectar víveres y materiales de construcción”, explica en su página.

“A partir de ahí me nació la necesidad de ayudar a mi México, especialmente a mi Sonora, a mi pueblo y yo se que con su ayuda y su voto, juntos lo lograremos”.

Antes de su incursión en la política, Rocío Pino era conocida como influencer y personalidad de Twitter, aunque más recientemente abrió una cuenta en OnlyFans en la que comparte imágenes de ella desnuda.

Sin embargo, desde que se hizo oficial su candidatura ha sido duramente criticada en las redes sociales. Algunos achacan su “inexperiencia” en el ámbito político y otros la acusan de valerse del “erotismo” para ganar votos.

“Les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión… Con ellos ya estoy perdida, por los que voy es por aquellas personas de mente abierta, que están dispuestas a conocer propuestas novedosas y, principalmente, a no prejuzgar a nadie por su apariencia”, se defendió en uno de los constantes ataques que recibe en las redes sociales.

“Prefiero enseñar mis chichis que enseñar la cara de rata y hacerme el inocente, cual político en campaña…A todos esos que, en lugar de alentarte y apoyarte, te asustan diciéndote que no vas a poder, hay que mandarlos mucho a la chingada. Al final siempre se equivocan”, señaló en otra de sus publicaciones.

Además de Rocío Pino, los otros candidatos al Distrito 3 son: Lorenia Valles Sampedro (Morena), Luz Marina Delgado Tarazón (Partido Fuerza por México), Carlos León García, (Movimiento Ciudadano) y Arturo Fernández Díaz-González (alianza Va por Sonora).