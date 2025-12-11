Consolida Guerrero el programa 2×1 para Migrantes como único en su tipo a nivel nacional

-Beneficia el gobierno del Estado a 15 municipios con 66 obras comunitarias y a 132 mil 564 habitantes

Como parte de los resultados e inversiones ejecutadas del programa “2×1 para Migrantes”, iniciativa única en el país, promovida por la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado Pineda, se dio a conocer que en este año 2025 se ejecutó una inversión de 48 millones 847 mil 893 pesos, los cuales se destinaron a obras de infraestructura social básica que responden a necesidades prioritarias de diversas localidades del Estado. Dicha inversión se logró gracias al respaldo del gobierno estatal, gobiernos municipales y clubes migrantes guerrerenses ubicados en el vecino país americano.



La titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal, dijo que este programa se basa en la presentación de proyectos de obra para la ejecución de infraestructura social básica comunitaria o educativa, mismos que presentan los clubes de migrantes guerrerenses y que se coordinan con las administraciones municipales de las localidades beneficiadas, para llevar acciones concretas para mejoras de las poblaciones.



Rivera Carbajal precisó que la inversión del programa 2×1 para migrantes 2025 se integró de manera equitativa entre los tres actores participantes: aportación estatal 16 millones 282 mil 631 pesos, municipal y clubes migrantes con la misma cantidad monetaria.



Lo que conllevó obras de gran impacto para la población, destacando que los municipios con mayor número de obras e impacto destacan Juan R. Escudero, Atoyac de Álvarez y Taxco de Alarcón.



Silvia Rivera Carbajal, titular de la SEMAIGRO, agregó que derivado de la suma de esfuerzos, se llevaron a cabo 66 obras comunitarias en 15 municipios, beneficiando a 132 mil 564 habitantes.



Relatando que por cada peso aportado por los migrantes, el gobierno estatal aporta el mismo monto, así mismo los gobiernos municipales, lo cual multiplica los recursos para obras comunitarias y de gran impacto para las poblaciones.