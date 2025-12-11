Con el Plan Michoacán se realizan múltiples acciones en educación, salud, infraestructura

-“Le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la gente”.

Se informó de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde se destacó que, a un mes de su presentación e implementación, ya se desarrollan distintas acciones en materia de bienestar, educación, salud, infraestructura, atención a mujeres, jóvenes y productores del estado que son evaluadas por la población a través de indicadores y encuestas.



La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se trabaja en coordinación con el gobierno de Michoacán y con sus instituciones de seguridad: la Guardia Civil, policías municipales y comunitarias.



El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que a través de todas las dependencias del Gobierno de México se tienen calendarizadas las acciones y actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se han realizado desde el 17 de noviembre y que continuarán durante todo diciembre.



La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que, durante diciembre, se realizarán 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de la entidad.



Además, se implementarán cuatro jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz, así como un Tianguis del Bienestar, en las que participarán 53 dependencias del Gobierno de México, del gobierno del estado y autoridades municipales.



La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, al 9 de diciembre, 3 mil 519 servidores públicos han realizado 405 mil 375 visitas casa por casa en 102 municipios de Michoacán, donde se otorga información sobre el Plan y los Programas para el Bienestar universales.



El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en materia educativa, se construirán 10 nuevos bachilleratos tecnológicos. Y se realizarán 20 ampliaciones, 35 ciberbachilleratos en zonas rurales y 25 en zonas urbanas, generando nuevos lugares para Educación Media Superior.



El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Abraham Carro Toledo, señaló que del 5 de noviembre al 9 de diciembre se han realizado más de 400 acciones para jóvenes entre Diálogos por la Paz, Tequios, actividades deportivas y culturales, en 98 municipios y 13 regiones con la participación de 35 mil 823 personas.



La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han recolectado 7012 toneladas de maíz, que representa el 23.4% de la meta de 30 mil toneladas, a través de 30 centros de acopio en 18 municipios y 30 localidades, atendiendo a 271 productores.