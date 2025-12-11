Inicia en Toluca operativo decembrino 2025

Un total de 1300 elementos de los tres órdenes de gobierno participan en un operativo interinstitucional con motivo de las fiestas navideñas, pago de prestaciones económicas y desplazamiento de visitantes, que cubrirá delegaciones y colonias de las zonas norte, centro y sur de la capital mexiquense.
El dispositivo, encabezado por el director general de Seguridad y Protección de Toluca, Jorge Alberto Ayón, integró fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la corporación municipal.
Además de los recorridos a pie y el contacto directo con vecinos, la operación reforzó la vigilancia en puntos carreteros estratégicos, así como en filtros y zonas de revisión, con el objetivo de inhibir delitos, detectar vehículos irregulares y mejorar el control territorial.
Lejos de limitarse a una presencia disuasiva, la jornada incluyó acciones de diálogo comunitario, visitas a comercios, supervisión de zonas escolares y recorridos por corredores con alta movilidad.
“El mensaje es claro: estar presentes, coordinados y cerca de la gente”, declaró Ayón Monsalve durante el operativo. “Hoy no solo patrullamos; escuchamos, atendemos y construimos confianza. La seguridad se fortalece trabajando directamente con la ciudadanía”, rectificó.
Las células mixtas se desplegaron en arterias carreteras clave, accesos a la ciudad y avenidas que conectan con municipios vecinos, mientras que equipos de proximidad social caminaron por colonias del norte, como San Pablo Autopan y Tlacotepec, barrios del centro histórico y zonas comerciales del sur.
Las autoridades locales señalaron que el objetivo es romper inercias, reducir factores de riesgo y consolidar la coordinación interinstitucional en zonas donde históricamente han operado de forma fragmentada.
El Gobierno Municipal informó que este modelo de intervención territorial, que combina proximidad social, control carretero y vigilancia estratégica, continuará de manera periódica y será evaluado mediante informes técnicos para ajustar tácticas y consolidar una estrategia de seguridad más cercana, coordinada e integral.