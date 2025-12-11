Gobierno de Toluca entrega sendero seguro en La Crespa Floresta

-La rehabilitación de este espacio es con perspectiva de género y garantiza a la población caminar con tranquilidad: Ricardo Moreno

Con la entrega del Sendero Seguro en La Crespa Floresta, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, reafirmó su compromiso de construir una capital más segura, cercana a la gente y enfocada en el bienestar de las mujeres y familias toluqueñas, pues la transformación de este espacio recuperado y dignificado permite que la población pueda caminar con tranquilidad por su colonia y disfrutar de su derecho a la ciudad.



Junto con la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, el alcalde destacó que este proyecto, que nació del diálogo con vecinas y vecinos, permitió que no solo se realizaran trabajos de repavimentación, sino de transformar el entorno bajo un enfoque integral de seguridad y recuperación de lugares públicos, pues estos contribuyen a reducir la violencia y las adicciones.



Asimismo, reconoció las labores del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca (IMMT) y el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, quienes con su visión permitieron que el Ayuntamiento impulse políticas públicas con perspectiva de género y cercanía ciudadana; por ello se seguirá mejorando la infraestructura urbana de la colonia.



Durante la entrega, Celfa Vázquez González, titular del IMMT, enfatizó que este sendero busca que las mujeres, infancias y adolescentes caminen tranquilos, sin temor ni vigilancia constante, y que las familias puedan disfrutar de un entorno digno; por ello mencionó que es necesaria la colaboración de la ciudadanía en el cuidado de este espacio y, en caso de ser necesario, reportar cualquier situación o desperfecto para conservarlo en óptimas condiciones.



A su vez, el Director General de Obras Públicas, Maximino Bueno, informó que se instalaron luminarias suburbanas y tipo vela, se reconstruyeron banquetas y guarniciones, se dio mantenimiento a la carpeta asfáltica, se colocaron cámaras de videovigilancia enlazadas al C2, lo que permite que la población sienta tranquilidad y seguridad al transitar su camino diario y sigan disfrutando de las áreas recreativas.