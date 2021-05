Sembrando Vida contribuye a contrarrestar falta de agua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que supervisa la construcción de los mil 600 kilómetros de vías férreas del Tren Maya.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el programa Sembrando Vida, al asegurar que contribuye a la defensa del medio ambiente, pero también a contrarrestar la falta de agua.

“Lo mejor para que haya agua es seguir sembrando árboles frutales, maderables, por eso la importancia del programa Sembrando Vida, ya no echar abajo la selva como se hizo hace mucho tiempo”, indicó.

Desde Campeche, donde supervisa la construcción del Tren Maya, el Presidente, informó que tendrá una reunión para atender la falta de agua en la zona de Xpujil, en esa entidad y aseguró que “antes no se padecía la falta de agua y ahora es el principal problema en la región”.

López Obrador informó que supervisa la construcción de los mil 600 kilómetros de vías férreas del Tren Maya y destacó que esta obra conectará a la región del sureste del país, además de que potenciará las zonas arqueológicas de la región.

“Son las grandes y bellas, antiguas ciudades mayas por donde va a pasar, cuidando la naturaleza y sin afectar el medio ambiente, para que los que nos visiten de otras latitudes y llegan a Cancún como 15 o 17 millones de turistas y se quedan sólo en el norte, puedan conocer, internarse y conocer esta riqueza única en el mundo”, dijo en el video que grabó en la zona arqueológica de Chicanná.

Recalcó que el Tren Maya pasará por “antiguas ciudades mayas sin destruir ni afectar el medio ambiente” y, sin dar mucha información sobre la construcción del Tren Maya debido a la veda electoral, el mandatario resaltó “la belleza cultural, artística y arqueológica en el mundo” del lugar, e insistió en “no echar abajo la selva tropical como se hizo por mucho tiempo, de manera irracional”.

Finalmente, mencionó que sostendrá una reunión con autoridades locales para enfrentar la falta de agua en esa entidad.

“Antes no se padecía de ella y ahora es el principal problema”, y por ello destacó que para que haya agua “es importante seguir sembrando árboles frutales, maderables, y por eso la importancia de su programa Sembrando Vida“.

El presidente López Obrador se encuentra de gira de trabajo en el sureste del país para supervisar la construcción del Tren Maya, sin embargo, al igual que a mediados de abril, no puede emitir información alguna o dar alguna entrevista, debido a la veda electoral.