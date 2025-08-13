Inaugura Delfina Gómez Centro LIBRE en Chalco para erradicar la violencia contra las mujeres

-Como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), más de tres mil mujeres han participado en cursos, talleres y pláticas.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró el Centro LIBRE de Chalco donde se promueve la igualdad de género y se trabaja en erradicar la violencia contra las mujeres a través de asesorías psicológicas y jurídicas, trabajo social, actividades físicas, culturales y recreativas, así como capacitación para el empleo y desarrollo profesional.



“En el Estado de México hay 37 Centros LIBRE y, desde su apertura, han brindado 4470 servicios de atención integral a 3397 mujeres en situación de violencia”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Detalló que, como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), 3862 mujeres han participado en cursos, talleres y pláticas, sumando más de nueve mil servicios orientados a la prevención y erradicación de la violencia.



“Aquí, en Chalco, se han otorgado 47 atenciones especializadas a mujeres que, lamentablemente, han sido violentadas; 109 participaron en cursos y talleres; en total, 156 mujeres han resultado beneficiadas en este municipio”, puntualizó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Agregó que, en un trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, se llevan a cabo diversas acciones para garantizar la movilidad y seguridad de mujeres y niñas mexiquenses, como el programa Sendero Seguro y la campaña Nos Movemos Seguras.



Asimismo, convocó a formar una red de conciencia, protección y apoyo en los hogares, colonias y lugares de trabajo, con el fin de erradicar la violencia y construir una sociedad inclusiva, solidaria y con entornos seguros, que coadyuve a evitar casos como el de la niña Dulce y el niño Fernandito.



“Como Gobierno, como mujer, se siente uno impotente porque no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están franqueados por una pared. ¿Qué nos faltó como sociedad para poder prevenir la muerte de Dulce?”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.