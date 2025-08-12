En México, las mujeres ya no somos invisibles, somos fuertes y decididas: Rosa Icela Rodríguez

Destaca la secretaria de Gobernación el papel de las mujeres durante su participación en el Foro Parlamentario de AL y el Caribe.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró durante la apertura del Foro Parlamentario de América Latina y El Caribe en la Cámara de Diputados, que las mujeres mexicanas ya no son invisibles, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza un movimiento transformador que les da relevancia.



Rodríguez señaló que las mujeres han logrado obtener gracias a las valientes promovieron la libertad: “Y en el periodo reciente, luchamos desde los movimientos sociales feministas para lograr que nuestros derechos fueran reconocidos en las leyes”.



Expresó que ahora la sociedad mexicana, es una sociedad de derechos para las mujeres; donde las mujeres tenemos derechos políticos. Recordó que apenas fue en 1953 que las mujeres pudieron votar por primera vez y en este 2025 conmemoramos 72 años del sufragio de las mujeres.



“Las mujeres en México ocupamos un lugar primordial; se escucha nuestra voz, ya no somos invisibles”, expresó la secretaria de Gobernación.



Reafirmó que desde el gobierno de la cuarta transformación se logró que el Poder Legislativo tuviera paridad de género, además que 13 de los 32 estados son gobernados por mujeres, aunque se busca que más estados sean gobernados por mujeres.



“Ahora hay más ministras, magistradas, juezas, maestras, abogadas, doctoras, ingenieras, astronautas, científicas, secretarias de Estado. En nuestro país, las decisiones en materia jurídica, energética, en ciencia y tecnología; medio ambiente; cultura; bienestar; combate a la corrupción; desarrollo agrario, territorial y urbano; turismo y, claro, en gobernabilidad, son tomadas por mujeres”, señaló.



Y pidió recordar y no olvidar, que por primera vez en la historia de México, una mujer ocupa la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, además de que es la segunda vez que hay gabinete paritario.



“Hoy en México es la propia Presidenta quien encabeza este movimiento transformador del que ya no habrá marcha atrás; nada para atrás”, declaró la titular de la Segob.



Destacó los programas de Bienestar y señaló que más de 11 millones de personas salieron de la pobreza, siendo más de la mitad mujeres, Rodríguez dijo que el gobierno avanza en garantizar los derechos humanos, sexuales, reproductivos, económicos y políticos de todas, sin excepción.



A pesar de los logros, Rosa Icela Rodríguez llamó a continuar la lucha contra la desigualdad y la discriminación.



“Hay que seguir trabajando en favor de las mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres productoras, mujeres buscadoras, mujeres adultas mayores y, claro, por nuestras niñas; porque tenemos que trascender al machismo, la misoginia, la discriminación, el clasismo, hasta que el respeto a nuestros derechos y la igualdad de género se vivan a plenitud”, comentó al señalar que se reivindican derechos, causas y el orgullo de ser mujeres.