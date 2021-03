Detuvieron a Josep Maria Bartomeu por el BarçaGate

“El Barcelona no ha contratado a ningún servicio para desprestigiar a nadie, ni a ningún jugador, ni a ningún político, ni a ningún directivo, ni a ningún ex. Es rotundamente falso. Y nos defenderemos donde sea necesario, y por todos los medios a nuestro alcance, ante quien nos acuse de este tipo de prácticas”, había dicho Bartomeu en febrero del año pasado, tiempo después de que el escándalo se hiciera público a través de una investigación llevada adelante por Cadena Ser.

Este lunes por la mañana fue detenido el ex presidente del Barcelona Josep María Bartomeu en el marco de la causa denominada como BarçaGate. El ex directivo, cuya renuncia al cargo se hizo efectiva en octubre del año pasado, es uno de los involucrados en el escándalo por la campaña que presuntamente se llevó adelante desde el club para desprestigiar en redes sociales a jugadores de la propia institución y a otras personas contrarias a las autoridades de aquel momento.

