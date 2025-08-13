Adolfo Solís y CECyTEM acuerdan impulsar educación con prácticas profesionales

Adolfo Solís comento que se sigue trabajando para que muy pronto el municipio cuente con un nuevo plantel que atienda la creciente demanda de estudiantes.

El ayuntamiento de Almoloya de Juárez, encabezado por el presidente municipal Adolfo Solís, se reunió con autoridades del CECyTEM, con quienes acordaron seguir impulsando la educación en el municipio.



Este impulso se dará mediante el acercamiento a los estudiantes a experiencias laborales mediante las prácticas profesionales.



Este acuerdo de colaboración fue firmado por el presidente Adolfo Solís y el director general del CECyTEM, Joel Cruz Canseco.



Durante la firma, señalaron que gracias a este acuerdo las y los alumnos del plantel San Mateo del CECyTEM de la carrera Técnico en Programación, podrán aplicar sus conocimientos en proyectos municipales, beneficiando a la población y reforzando su preparación académica.



En el acto también estuvieron presentes la síndico municipal Vanessa Bedoya y el secretario del ayuntamiento, Froylan Villareal, entre otras autoridades.



Durante el evento, Adolfo Solís comento que se sigue trabajando para que muy pronto el municipio cuente con un nuevo plantel que atienda la creciente demanda de estudiantes.



El presidente señaló que para su administración este proyecto forma parte de una serie de obras que se llevarán a cabo durante su administración y recalcó que en Almoloya de Juárez son más que palabras, son hechos los que construyen el futuro de nuestras comunidades.