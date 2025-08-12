Rectora de la UAEMéx y estudiantes de Antropología mantienen diálogos para atender demandas estudiantiles

Zarza Delgado reafirmó el compromiso institucional de implementar acciones puntuales para fortalecer la seguridad, la inclusión y el bienestar académico de la comunidad universitaria.

Continúan los diálogos entre la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) Martha Patricia Zarza Delgado y los estudiantes inconformes. Dando seguimiento a las demandas presentadas por la asamblea estudiantil de la Facultad de Antropología, se llevó a cabo una mesa de diálogo con la asistencia de la rectora Zarza Delgado, y de las y los titulares de diversas secretarías universitarias.



En esta mesa también participaron Miriam Liliana Padilla Mora, de la Secretaría de Gestión y Administración Universitaria; Evangelina Sales Sánchez, de la Consejería Jurídica Universitaria; María Fernanda Valdés Figueroa, de la Dirección General de Comunicación Social Universitaria; y Francisco Herrera Tapia, de la Secretaría Académica.



Durante la reunión se entregaron cartas de reconocimiento a la asamblea estudiantil de la Facultad de Antropología por el movimiento realizado, como un gesto de apertura y colaboración en el proceso de atención a sus demandas. Asimismo, se acordó entregar materiales jurídicos y el Código de Ética Universitario, fortaleciendo el conocimiento de derechos, obligaciones y procedimientos institucionales entre los estudiantes.



En relación a la gratuidad en actividades de difusión cultural, se propuso que la Dirección de Difusión Cultural socialice los avances en este tema para que toda la comunidad conozca de manera clara y accesible los derechos y beneficios que la Ley Universitaria contempla.



La asamblea expresó diversas peticiones, destacando: cartas compromiso para el cuidado y protección de información en informes etnográficos y datos cuantitativos o cualitativos, incluyendo la autoría, con posible aprobación en el semestre 2025B.



Así como mejoras en infraestructura, como sanitarios, filtros para dispensadores de agua y mobiliario adicional, como bancas.



Solicitaron la instalación de cámaras de vigilancia; la revisión de recursos ya se realizó y está programada la colocación de algunos equipos; además de tener disponibilidad de casilleros gratuitos para estudiantes.



Señalaron que es necesario la apertura de espacios de cómputo y salas de trabajo, accesibles mediante solicitud de llave para uso estudiantil.



Así como atención psicológica inmediata para la comunidad universitaria, y facilitar el acceso a estos servicios. Y de manera primordial el abrir el sendero seguro en Colón, con el fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes, con la propuesta de iniciar actividades a partir del 18 de agosto.



La rectora reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual y responsable a las peticiones presentadas por la asamblea estudiantil, asegurando que las acciones acordadas se implementen de manera oportuna y con la participación activa de la comunidad universitaria.



La UAEMéx continuará fomentando el diálogo abierto y respetuoso, promoviendo la participación de todas y todos para generar soluciones conjuntas que impulsen la mejora continua y el desarrollo integral de nuestra casa de estudios.