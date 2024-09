Se dejó de producir maíz en Querétaro a causa de la sequía

Los ganaderos han sido otro de los sectores afectados por la sequía, quienes vendieron sus animales para evitar que murieran por la falta de alimento.

El sector agrícola dejó de producir 48,989 toneladas de maíz a causa de la sequía, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea) local, Rosendo Anaya Aguilar, durante la glosa del tercer año de la administración estatal (2021-2027).

Al exponer las principales afectaciones que generó la sequía en el sector agropecuario, externó que los productores dejaron de sembrar 21,165 hectáreas de maíz por falta de lluvia.

La sequía afectó principalmente a 9,421 familias que están ligadas a las actividades agropecuarias, que no tuvieron cosecha; estas familias dependen directamente de la siembra o de animales de traspatio para su consumo del día a día.

El maíz que no se produjo, refirió, suele ser utilizado para autoconsumo de los productores agrícolas.

Se reportaron pérdidas en cultivos de maíz y de frijol, aunado a la reducción de las siembras por falta de agua, ya sea por la baja precipitación pluvial o por el ínfimo nivel de agua en las presas.

La sequía también derivó en la presencia de plagas y enfermedades tanto en animales como en plantas.

De las principales afectaciones que tuvimos: las pérdidas de maíz y frijol, la reducción de las siembras porque si no hay lluvia y almacenamiento en los bordos o las presas, no hay riego de punteo y no hay agua para sembrar; eso nos da la reducción de siembras, las plagas porque aumenta el calor, externó.

Los ganaderos han sido otro de los sectores afectados por la sequía, entre ellos, quienes vendieron sus animales para evitar que murieran por la falta de alimento; por tanto, se empleó un programa para dotarlos de pacas de forraje.

La sequía también impactó a los apicultores; al respecto, informó que se diseñó un esquema para dotar de alimento a las abejas.