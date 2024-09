“AMOR CON AMOR SE PAGA”; AMLO DICE ADIÓS

El presidente confirmó que se retira de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y a sus compañeras y compañeros de Morena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de despedida a los militantes de Morena, en la que afirma que se retira de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria.



Fue en 2011 cuando López Obrador y un grupo de políticos que se autodenominan de izquierda fundaron la organización Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Tres años después, en 2014, la asociación consiguió su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



Junto con Morena, López Obrador llegó a la Presidencia en 2018, iniciando una ola de triunfos en todos los niveles políticos que se extendió a los comicios de 2021 y 2024.



Para despedirse del partido que fundó, Morena publicó una carta escrita por López Obrador para dirigirse a los militantes de la fuerza política que hoy domina al país.



En la carta menciona que al término de esta etapa inicial de su Cuarta Transformación, y al empezar un nuevo periodo, se ha consolidado todo lo logrado. Mencionó que nunca ante se había visto que un partido político hubiera logrado producir cambios tan profundos, extendidos y perdurables de manera pacífica, democrática y legal, sin traicionar sus principios.



Esta hazaña pudieron lograrla tocando puertas, cabezas y corazones, trabajando incansablemente en todo el territorio nacional.



Además de escuchar al pueblo, sin realizar campañas de difamación, ni trampas, ni artimañas como las que antes se apoderaron de México; luchando solos, provistos de voluntad, esperanza, convicción y amor a nuestra patria.



Logrando en pocos años alcanzar la presidencia para iniciar una transformación que ya está en la historia.



Afirmó que Morena es por mucho la principal fuerza política del país. Gobernando dos tercios de las entidades federativas.



También agradeció a los casi 36 millones de sufragios con los que fue elegida su compañera, la doctora Claudia Sheinbaum; Una luchadora social, académica, científica, dirigente política, funcionaria y gobernante excepcional. Talentosa, bien preparada, mujer de convicciones y de buen corazón.



Afirmó que será un honor entregarle la banda presidencial, convirtiéndose en la primera presidenta de la historia de México y eso es un logro de ella y de nosotros.



Les pidió a todos que la acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo.



Confirmó que se retira de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y a su compañeras y compañeros, que con tanta convicción lo sostuvieron y ayudaron como dirigente y gobernante.



Por último les pidío mantener siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en las filas del partido.



“Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”.