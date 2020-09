AMLO acusa censura del INE tras ordenar bajar spot en el que cita al papa Francisco

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador denunció censura por parte del Instituto Nacional Electoral luego de que ordenara bajar un spot donde le mandatario parece citando al Papa Francisco y al Evangelio, por lo que, anunció, presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su conferencia matutina, AMLO cuestionó la decisión del INE de bajar un spot con motivo de su Segundo Informe de Gobierno en el que cita al Papa Francisco para rebatir a sus contrincantes que lo acusan de comunista al apoyar a los sectores más vulnerables.

“Qué quieren: que no hablemos, que no se garantice el derecho a la información, que no se hagan estas conferencias. Se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior (el TEPJF) nuestra queja” dijo el mandatario esta mañana.

Asimismo, en torno a la decisión del INE de ordenar no transmitir la conferencia matutina en Coahuila e Hidalgo, el Ejecutivo federal destacó que ya se presentó una queja ante el Tribunal Electoral para analizar y resolver este asunto, pues consideró que se trata de cumplir con el derecho a la información, por lo que no trata de propaganda.