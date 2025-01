Llegará de manera pronta tarjeta digital de movilidad a CDMX

Pero el uso de la tarjeta física no dejará de ser utilizada por los capitalinos.

En muchos lugares del mundo el transporte público suele pagarse con diversos métodos, siendo las tarjetas bancarias con contactless una de las más comunes, además del pago a través del celular, lo que facilita el acceso, al tiempo de ser también un sinónimo de modernidad.



La CDMX no se quiere quedar atrás y ahora anunció una tarjeta digital que, se ha dicho en redes sociales, podría sustituir a la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) física que permite el acceso a todos los sistemas de movilidad de la urbe.



En días pasados la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el metro se podrá pagar a través de la APP CDMX, en la cual no solo se consulta la red de metro, también es posible recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) con cargo a tarjetas de crédito y débito de cualquier banco.



En esta misma aplicación contará con el apartado destinado a la Tarjeta MI digital, la cual facilitará el acceso a los sistemas de transporte, tales como Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Red de Transporte de Pasajeros (RTP) o Ecobici, por mencionar algunos.



“Funcionará exactamente igual que la tarjeta que todos conocemos, y estará disponible en los teléfonos celulares que cuenten con tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC), que sirve para transmitir datos de un dispositivo a otro por proximidad”, dijo en septiembre del 2024 Andrés Lajous, entonces secretario de Movilidad de la CDMX.



Con la reciente presentación de la TMI Digital, en redes sociales se difundió que la tarjeta física se iría eliminando de manera paulatina, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México aclaró que las tarjetas físicas no dejarán de funcionar, ni a corto o incluso, largo plazo.



La Secretaría de Movilidad de la capital (Semovi), dio a conocer que trabaja con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para poner en marcha esta tarjeta digital y, aunque se trató de un proyecto anunciado desde el mes de septiembre, a la fecha esta opción no está disponible mediante la APP CDMX, aunque esto no significa que no esté disponible para teléfonos inteligentes.



La Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) es un medio de pago utilizado en los sistemas de transporte público de la Ciudad de México y algunas áreas conurbadas. Fue lanzada en 2019 como parte de una estrategia para unificar y simplificar los diversos sistemas de transporte en la capital.



Con esta tarjeta, los usuarios pueden acceder a servicios como el Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, RTP, Cablebús y Ecobici, así como a algunos transportes concesionados. Su implementación busca optimizar la movilidad urbana al ofrecer un sistema práctico, tecnológico y eficiente para realizar pagos con un solo dispositivo.