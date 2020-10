El actual pacto fiscal es de Calderón y lo aprobó el PAN: Herrera

El Secretario de Hacienda recordó su postura de evitar “politizar estos temas”

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, se dijo sorprendido de que los cuestionamientos sobre la coordinación fiscal del Gobierno federal con los estados provenga, principalmente, de miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

En una serie de mensajes, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario lanzó cuestionamientos a la postura de los 10 Gobernadores que conforman la Alianza Federalista que plantean abandonar el pacto federal en caso de que no se atiendan sus quejas ante los recortes de presupuesto para 2021. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto que esta posibilidad no es viable, pero los invitó a consultar a ciudadanos si están de acuerdo.

“En días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros”, escribió Herrera. Aclaró que, contrario a lo señalado por los mandatarios locales, el acuerdo fiscal prevaleciente “no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón”.

El Secretario de Hacienda recordó su postura de evitar “politizar estos temas”, pero manifestó que “no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”. En ese mensaje adjuntó una lista de la votación en el Senado y la Cámara de Diputados por la reforma a las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

En San Lárazo, con un quórum de 441 legisladores, a favor votaron 440, en contra ninguno y una sola abstención. La mayoría en la cámara baja la tenía el Partido Acción Nacional (PAN) en aquel momento, de los que 187 legisladores avalaron las reformas y registró la única abstención. Les apoyó el voto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 110 a favor y 17 ausencias; además de los 90 sufragios a favor del Partido de Revolución Institucional (PRI) y sus 16 abstenciones.

En el recinto del Senado, los 113 legisladores presentes votaron a favor de los cambios en las iniciativas. La mayoría también la tenía el PAN, con sus 52 Senadores y la segunda fuerza política del PRI, con 33 representantes.

“En lo personal, nosotros estamos por iniciar, con los Secretarios de finanzas de los estados, una discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más justo y equitativo para todos”, expresó el Secretario Herrera.