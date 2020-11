Productos chatarra deberían mostrar etiquetado de advertencia: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los alimentos chatarra también deben mostrar el etiquetado frontal de advertencia en su publicidad.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, indicó esta medida todavía no está estipulada por ley, sin embargo, dijo que la Secretaría de Salud ya trabaja, y aclaró que la industria está advertida al respecto.

“En su momento estaremos presentado reforma al Reglamento de Publicidad que incluya la obligación en las imágenes del producto que se expone también en la etiqueta. Si uno va a las tiendas de conveniencia en donde la mayoría de los productos que se venden tienen bajos nutrimentos, y uno ve los anuncios que deberían tener el etiquetado, pero la foto del anuncio no tiene el etiquetado. Eso todavía no está estipulado. La industria lo sabe, se lo advertimos”.

López-Gatell señaló que han observado una presentación inconsistente de los etiquetados frontales de advertencia, “los productos deben exponer la etiqueta de advertencia. No es aceptable que lo volteen o pongan de lado para que no se vea la etiqueta”.

Ante el cuestionamiento de un reportero de porqué algunos productos aún no tienen el etiquetado frontal, el subsecretario de Salud indicó que no todos deben tener las etiquetas de advertencia, ya que “algunas compañías adaptaron la formulación de ciertos productos para tener una oferta que pudieran estar por debajo de los niveles que requiere etiquetado”.

México reportó este miércoles, 986 mil 177 casos acumulados confirmados de Covid-19, es decir 7 mil 646 más que las reportadas el martes, lo que representa la cifra más alta de casos acumulados de un día a otro, desde el 1 de agosto, cuando se reportaron 9 mil 556 casos reportados en las últimas 24 horas.

En tanto, las defunciones el día de hoy alcanzaron las 96 mil 430, es decir, 588 más que un día anterior cuando había 95 mil 842. Mientras que la epidemia activa se encuentra en 51 mil 325 personas.

En torno a la ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes Covid-19 el promedio está en 35% a nivel nacional; no obstante Chihuahua tiene una ocupación de 80%, Durango de 78%, seguido de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Aguascalientes, quienes superan 50% de ocupación.