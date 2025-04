Celebra Kristen Stewart 35 años rodeada de cine y amor

La actriz disfrutó de una premiere de cine indie, y sigue trabajando en plena postproducción de su primer filme como directora

La actriz Kristen Stewart celebró sus 35 años con el mismo espíritu libre que la define. La actriz fue vista recientemente en Los Ángeles en la premiere de Sacramento, una cinta de cine independiente, acompañada de su pareja Dylan Meyer.



No compartió detalles sobre una fiesta, se rumora que celebró de forma privada y sin excesos. Paralelamente, avanza la postproducción de su primer filme como directora, The Chronology of Water. Entre el amor, el arte y la libertad, Kristen vive uno de sus momentos más auténticos.



La actriz fiel a su esencia relajada y sin poses, lo está celebrando de una forma muy a su estilo: sin reflectores innecesarios, pero con presencia en eventos clave y rodeada de su gente cercana. Aunque no ha compartido públicamente planes de festejo, todo indica que arrancó su nueva vuelta al sol con buenas vibras, cine independiente y mucha autenticidad.



Dos días antes la actriz se dejó ver en Los Ángeles durante la proyección especial de Sacramento, comedia dramática dirigida por Michael Angarano, quien además actúa en la cinta. Ambos coincidieron años atrás en Crepúsculo, y esta vez volvieron a compartir alfombra aunque ahora ella desde el lado del apoyo, no del elenco.



La premiere se llevó a cabo en el Vista Theatre, un spot clásico para premieres de cine alternativo, cine independiente. Kristen llegó con su pareja, la guionista Dylan Meyer, y deslumbró con un look total black que mezclaba cuero, cortes atrevidos y vibras deportivas, dejando claro que sigue marcando estilo sin forzar nada.



Aunque Kristen no participa en la película, su presencia refleja el respaldo que sigue dando al cine indie, un espacio donde se mueve con soltura y compromiso.



Sobre sus planes de cumpleaños, nada confirmado oficialmente, pero se dice que podría haber optado por una reunión privada con sus personas de confianza. Cero lujos, cero cámaras. Solo vibra chill, como le gusta.



La actriz sigue trabajando en la postproducción de su primer largometraje como directora, The Chronology of Water, basado en el libro de memorias de Lidia Yuknavitch. Un proyecto intenso y personal que muchos fans esperan con ganas.