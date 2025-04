Lorde muestra adelanto de su nueva canción

Mediante TikTok dio a conocer un fragmento de su nueva canción del cuarto álbum de estudio

La cantante Lorde ha reaparecido públicamente tras varios meses de inactividad en redes sociales y años en la música. La cantante neozelandesa compartió un fragmento de su nueva canción a través de su cuenta de TikTok, en lo que parece ser el inicio de la promoción de su cuarto álbum de estudio, sucesor de Solar Power (2021).



La artista de 28 años publicó un video en el que se muestra caminando por las calles de Nueva York, específicamente por Washington Square Park, mientras escucha un fragmento de su nueva música.



En la grabación se le escucha cantar: “Since I was 17, I gave you everything / Now we wake from a dream, well baby, what was that? / What was that?”



Con este adelanto se marca su regreso al pop electrónico, estilo que caracterizó los inicios de Lorde con discos como Pure Heroine (2013) y Melodrama (2017), alejándose así de los sonidos orgánicos y acústicos que predominaron en su último trabajo discográfico.



Tras una serie de movimientos estratégicos en sus redes sociales Lorde regreso a TikTok. Anteriormente la cantante eliminó sus cuentas de X e Instagram, lo que generó especulaciones sobre el comienzo de una nueva era musical.



Lorde en 2023 ya había compartido en sus historias de Instagram un segundo exacto de música, junto a varias fotografías de ella misma dentro del estudio de grabación. Desde entonces, no había ofrecido más pistas oficiales sobre su próximo proyecto.



Ahora con su más reciente publicación de TikTok, la cantante escribió un mensaje críptico como pie de foto: “nos pondremos en contacto con ustedes nuevamente”, lo que fue interpretado por sus seguidores como una confirmación indirecta de que un nuevo álbum está en camino.



El breve fragmento compartido en TikTok sugiere que Lorde podría explorar sonidos inspirados en el techno y la música electrónica en su próximo trabajo.



Los fans han especulado en redes sociales que esta decisión musical podría representar un retorno a las raíces electrónicas de la artista, pero con una evolución sonora acorde a su madurez artística.



Ni Lorde ni su equipo han anunciado una fecha oficial de lanzamiento para su cuarto álbum. Sin embargo, la estrategia de publicaciones crípticas y adelantos breves coincide con los métodos de promoción que ha utilizado en el pasado para generar expectativa en torno a sus nuevos proyectos.



La publicación de TikTok se convirtió rápidamente en tendencia, generando múltiples reacciones de sus seguidores, quienes han expresado entusiasmo por el posible regreso musical de la intérprete de Royals.