Casetas de cobro estaban en manos de la delincuencia: AMLO

Se está llevando a cabo una acción para liberar todas las casetas de Sinaloa y así en otras partes, señaló el Presidente

Estamos recuperando casetas de cobro que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbrados a vivir de las tomas de las casetas en todo el país. Cobraban, incluso hasta amenazaban a los automovilistas. Esto pasaba en Nayarit, pasa todavía en Sonora, pero todo esto se está limpiando, se está enfrentando, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se liberaron las casetas de Nayarit, todas, este fin de semana se está llevando a cabo una acción para liberar todas las casetas de Sinaloa y así en otras partes. Imagínense cuánto se ahorra, cuánto ingresa a la hacienda pública. Por eso no hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de que haya gasolinazos, no hay necesidad de endeudar al país si ponemos orden”, expresó, al encabezar la liberación de la caseta de Playas de Tijuana.

“Imagínense la corrupción que prevalecía en Capufe, histórica. Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba o no salía de candidato, o era amigo del presidente, le daban de premio Capufe. Capufe estaba como eran las aduanas, todo mundo quería ser director de la aduana, aquí en Baja California los gobernadores eran los que imponían a los directores de las aduanas en los gobiernos anteriores”.

El primer mandatario señaló que el Instituto Nacional de Migración y los puertos también eran otras fuentes de corrupción y que por ello su gobierno está poniendo orden y se reformó la ley para que la Secretaría de Marina sea la encargada de la administración de estos espacios.

“¿Saben ustedes cuál es el estado con más homicidios en el país de acuerdo a la población? Colima y es por el puerto de Manzanillo, porque ahí entran las drogas químicas que tanto daño hacen a la juventud. Ya no es la marihuana, la amapola, ahora es el fentanilo, todos estos químicos que son de lo más peligroso, que destruyen en meses la vida de los jóvenes. ¿Y por dónde entra toda esa droga?”, manifestó.