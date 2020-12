Administración incompetente y lo peor que nos ha pasado: Chumel Torres carga nuevamente contra la 4T

Chumel Torres se ha vuelto uno de los críticos más mordaces de la 4T, por lo que no extraña que durante las últimas horas se lanzara en contra de las actuaciones de los principales exponentes, como del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, responsable del manejo de la pandemia en el país.

El youtuber se pronunció nuevamente sobre la reacción que la administración actual tuvo ante la pandemia e incluso la forma en la que han combatido la violencia, lo que tomó relevancia después de que el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fuera asesinado en un centro nocturno en Puerto Vallarta.

Torres hizo referencia a una publicación de López Obrador para evidenciar que el país, principalmente la Ciudad de México y el Estado de México, se encuentran en punto álgido de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

El Presidente de México publicó una fotografía de su vuelo de Ciudad de México a Villahermosa, Tabasco, y principalmente de la vista que tuvo del Pico de Orizaba, un parque nacional que resalta por sus zonas boscosas y montañosas ubicadas entre Puebla y Veracruz.

Ante la publicación de AMLO, Chumel Torres la retomó e hizo uno de sus característicos comentarios en contra de la 4T. “Majestuoso el pico de la pandemia en el que nos tiene su administración incompetente”, escribió el influencer en su cuenta de Twitter.

Éste no fue el único comentario que el conductor de El Pulso de la República hizo sobre el manejo de la pandemia en nuestro país y es que después criticó al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, el funcionario que durante meses ha dado las instrucciones para afrontar la enfermedad y cómo ésta ha afectado a la sociedad a lo largo de los últimos nueve meses.

Torres compartió una publicación del sitio web Animal Político, donde evidenció la nueva postura de López-Gattel acerca del empleo del cubrebocas y es que ahora pide que toda la población lo use para controlar la propagación del coronavirus, a pesar de que durante los últimos meses se empeñó en asegurar que no era necesario entre las personas que no han sido diagnosticadas positivamente.

Ante esta nueva posición, el influencer respondió: “Este cabrón es lo peor que nos ha pasad… lo segundo peor”.

El polémico presentador remató con un comentario sobre la seguridad en el país y lo comparó con un experimento realizado 1935 por el físico austriaco-irlandés Erwin Schrödinger. “AMLO diciendo que la violencia ha bajado significativamente en la misma mañanera que anuncia el asesinato de Aristóteles Sandoval. La violencia de Schrödinger”, remató desde su cuenta de Twitter.

Ésta no es la única vez que Chumel Torres se lanza en contra de Andrés Manuel López Obrador y la 4T que predica desde que ingresó al poder en México el 1 de diciembre del 2018.

Hace unos días agradeció al periodista Carlos Loret de Mola porque hizo pública la relación entre la prima del presidente, Felipa Guadalupe Olán Obrador, con unos contratos de Pemex, lo que según él, podría llevar recursos del erario, de manera turbia, a la familia presidencial.

“Gracias @CarlosLoret, por evitar que le siguiéramos dando (más) de nuestro dinero a la prima del Presidente”, escribió el conductor de El Pulso de la República después de que Pemex cancelara los cuatro contratos relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima de AMLO.

Chumel en otras ocasiones criticó el manejo de las becas del Conacyt y hasta el proceso penal que se le sigue a Salvador Cienfuegos, ex funcionario en la administración de Enrique Peña Nieto.