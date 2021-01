Santos Laguna registra a Joao Maleck en su equipo sub-20 luego de no encontrarle club

Sigue la polémica por el caso Joao Maleck, pues después de que no encontrara equipo para volver a jugar tras pasar más de un año en la cárcel, ahora fue registrado por Santos Laguna para disputar el torneo Guard1anes (Clausura) 2021.

En el registro de la Liga MX, Joao Maleck aparece registrado como jugador de Santos Laguna, aunque no en su equipo principal, sino en el cuadro Sub-20, aunque eso no significa que vaya a tener actividad.

Cabe mencionar que Maleck aún tiene contrato con el equipo de La Comarca hasta junio de 2021, aunque aún no se sabe si le renovarán o lo dejarán como jugador libre.

Después de pasar más de un año en prisión por protagonizar un fatal accidente automovilístico que se cobró la vida de dos personas, Joao Maleck logró recuperar su libertad al pagar una fianza que fue fijada por las autoridades.

Al salir del penal de Puente Grande, Maleck pidió disculpas a las familias afectadas y posteriormente habló sobre el futuro de su carrera futbolística, revelando que tenía un par de ofertas.

Los rumores indicaban que el jugador mexicano podría arribar a algún equipo de la Liga de Expansión como Tampico Madero, Pumas Tabasco y Tepatitlán FC. Fue justo el cuadro jalisciense el que estuvo a punto de ficharlo; no obstante, decidió no hacerlo debido a las fuertes críticas.