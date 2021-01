“Quiero ayudar a la humanidad”, asegura mexicano que participa como voluntario en pruebas de la vacuna de CanSino contra el COVID-19

Esteban González, uno de los mexicanos que participa como voluntario en la fase 3 de los estudios clínicos de la vacuna de CanSino (China), asegura que quiere “ayudar a la humanidad” para salir de la pandemia.

“Lo hice muy emocionado, lo que más me ilusionó de la vacuna es que es la única cosa que puedo hacer para apoyar en este tema. Más allá de los médicos siento que todas las demás profesiones pasamos a segundo plano”, aseguró a Efe.

México es uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia, con 1.8 millones de contagios confirmados y más de 156,500 fallecimientos.

“Sin voluntarios los estudios clínicos no serían posibles”, ya que sin ellos “el avance tanto de la ciencia clínica como de la práctica médica no existiría”, según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF).

La Asociación explicó que quienes estén interesados “deben llenar un cuestionario”, y si pasan el filtro “serán llamados para recibir una valoración médica para ver si son aptos para participar en el proyecto”.

González, de 29 años, se enteró de que la empresa china CanSino estaba buscando voluntarios en México para su vacuna contra el COVID-19 por un amigo a quien acompañó a presentar su documentación en donde les hicieron un estudio general para ver si eran aptos.

“No soy de la población prioritaria para recibir la vacuna, no tengo ninguna alergia, realmente me cuido mucho y casi no me enfermo”, por lo que aceptó ser voluntario bajo el criterio de que “el riesgo era bajo”, dijo.

El centro médico al que acudieron fue el Instituto Nacional de Pediatría, que, junto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Centro de Investigación Clínica Chapultepec, participa en los ensayos de vacunas contra la covid-19 en la Ciudad de México.

En el listado de instituciones a donde las personas pueden recurrir no se incluyen todos los 32 estados del país. Aparecen consignados Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Durango, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Veracruz.

“El estudio representa una inversión total de CanSino de más de 140 millones de dólares”, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Agregó que “con 15,000 voluntarios en México, están por presentar los hallazgos de su fase 3 iniciada en octubre”.