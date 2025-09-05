Invita GEM a participar en convocatoria Fomento Cooperativo para el Bienestar; tendrán apoyos de hasta 200 mil pesos

-La convocatoria estará vigente hasta el 17 de septiembre de 2025; los giros autorizados incluyen artesanías, talleres de oficios, turismo, reciclaje, reparaciones y agroindustria.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, lanzó la convocatoria 2025 del programa Fomento Cooperativo para el Bienestar, que estará vigente del 2 al 17 de septiembre, con el propósito de consolidar y fortalecer sociedades cooperativas en los 125 municipios de la entidad.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años, desempleadas o subempleadas, que residan en el Estado de México y busquen integrarse legalmente en cooperativas de producción, distribución o consumo de bienes y servicios.

Las y los beneficiarios podrán acceder apoyo económico hasta por 200 mil pesos por única ocasión; asesoría y acompañamiento técnico; capacitación y talleres de formación en obligaciones fiscales y legales y apoyo en la constitución y fortalecimiento de cooperativas.

Los giros autorizados incluyen artesanías, talleres de oficios, turismo, reciclaje, reparaciones y agroindustria.

“Por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este programa impulsa la creación y fortalecimiento de sociedades cooperativas, promoviendo la economía social y solidaria, así como la generación de empleos dignos”, subrayó Morales Poblete.

Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. La ubicación está disponible en: strabajo.edomex.gob.mx/oficinas_regionales_empleo.

Los resultados se publicarán a partir de noviembre de 2025 en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página oficial de la Secretaría del Trabajo: strabajo.edomex.gob.mx.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

EN MÉXICO 8 DE CADA 10 ADOLESCENTES DESCONOCEN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: ONG

5 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-85% de los adolescentes de 12 a 19 años no ha escuchado hablar de anticonceptivos. En México ocho de cada diez adolescentes …

Presenta TEPJF a “Alfonsina”, su nueva asistente virtual

5 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Señalaron que esta es la nueva forma de acercarse a la justicia electoral. En el marco del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales …

Revisión del T-MEC no será fácil: Ebrard

5 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

A pesar de las interrogantes, el secretario de Economía señaló que México llegará en 2026 con una relación sólida con Estados Unidos. …

Presenta Mara Lezama Tercer Informe de Gobierno; “No daremos un paso atrás”

5 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Con resultados históricos en bienestar social, salud, educación y combate a la corrupción, el gobierno de Quintana Roo consolida el nuevo modelo …

CDMX invertirá más de 30 mdp para garantizar agua potable en San Bartolo Ameyalco: Clara Brugada

5 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Subrayó que a través de la Segiagua fueron distribuidos 3 mil 80 viajes de pipas de agua potable. El Gobierno capitalino invertirá …

Destinarán en Tlalpan 21 mdp para beneficiar unidades habitacionales

5 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-El programa Transformando tu Unidad, presentado por Gaby Osorio, beneficiará a 48 conjuntos habitacionales y más de 54 mil personas, con prioridad …

Delfina Gómez entre las cinco gobernadoras mejor evaluadas del país

5 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La gobernadora del Edoméx ha logrado la reducción del 12% en gasto corriente, logrando que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la …

Segundo informe de Gobierno de Delfina Gómez será el 22 de septiembre: Horacio Duarte

5 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Además se tendrán entre cuatro y cinco informes regionales en distintas sedes del estado. Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del …

Fortalece UAEMéx el diálogo con estudiantes de Química para atender infraestructura y procesos internos

5 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se acordó realizar un levantamiento de los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, principalmente aulas, oficinas y laboratorios. Se reunieron …

Fernando Flores inauguró el 7º comedor comunitario en Metepec

5 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

En su lucha por combatir la inseguridad alimentaria se abrió el comedor ubicado en la colonia Agrícola Francisco I. Madero. En el …

Arranca Adolfo Solís construcción de tanques elevados en Almoloya de Juárez

5 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Esta obra beneficiará a más de 4 mil personas de dos localidades. En el municipio de Almoloya de Juárez, el presidente municipal …

Ana Muñiz Neyra da inicio a la 2ª edición de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en San Mateo Atenco

5 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Gobierno de San Mateo Atenco y el INVEAMEX firman convenio de colaboración para fortalecer la cultura de la legalidad y la verificación …

Eagles sobreviven ante los Cowboys; le ganan en el Lincoln Financial Field

5 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

-Con un ataque terrestre de 158 yardas y una pausa de más de una hora por tormenta eléctrica, los campeones vencieron a …

Sophie Turner protagonizará “Tomb Raider”, la serie live action

5 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

El lanzamiento de la serie de Tomb Raider forma parte de la estrategia de Prime Video de sumar producciones de gran formato …

COOPERACIÓN CON EUA RESPETANDO LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL: SHEINBAUM Y RUBIO

4 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a la ciudadanía y hacer que las comunidades sean más seguras.. Los gobiernos de …

Se impondrán cuotas compensatorias a importaciones de China: Ebrard

4 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

“Se concluyó que las importaciones de calzado originarias de China ingresaron a México durante el periodo investigado fue en condiciones de dumping …

Arranca “Septiembre, Mes del Testamento”: Rosa Icela Rodríguez

4 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Comentó que el testamento es una herramienta de prevención que genera bienestar en las familias mexicanas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela …

Mara Lezama otorga certeza laboral a docentes de Telebachilleratos Comunitarios

4 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Se cumple el compromiso con maestras y maestros al reconocer su vocación y garantizar la continuidad educativa en comunidades rurales La gobernadora …

Alista Clara Brugada Protocolo de Seguridad para el concierto de Residente y el Grito de Independencia

4 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

La funcionaria compartió también una serie de recomendaciones para el público. El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada …

Operativo Tlaloque en CDMX atiende encharcamientos, árboles caídos y deslizamiento de tierra por lluvias

4 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Segiagua desplegó a 201 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje apoyados de 85 vehículos. El Gobierno de la …

Bajan casos de extorsión 26% en el Edoméx durante este 2025: Delfina Gómez

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Destaca la implementación de la “Operación Liberación” en 14 municipios mexiquenses. Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, …

GEM logró disminución de 92% en casos de dengue con acciones de prevención

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Reporta Secretaría de Salud 125 casos confirmados al cierre de agosto de 2025. El Estado de México registra una disminución de 92 …

Caravanas Itinerantes promueven el cuidado y bienestar animal en el Edoméx

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Mediante esta estrategia, Propaem ha realizado 993 asesorías jurídicas sobre maltrato animal. Además de acercar trámites y servicios a la población, las …

UAEMéx activa 11 rutas del PotroBús

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

El PotroBús ya brinda servicio gratuito a estudiantes de la UAEMéx que regresan a clases presenciales. Se informó que la Universidad Autónoma …

Mayor inversión y más empleos para Toluca: Ricardo Moreno

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-La llegada de nuevas inversiones asciende a más de 698.9 millones de dólares en lo que va del año Toluca se consolida …

Fernando Flores Fernández entre los 300 líderes más influyentes de México

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Con este logro refrenda su posición como uno de los referentes de liderazgo en el Estado de México y en el país. …

Mexicaltzingo mantiene su compromiso con la educación: Saray Benítez

4 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Afirmó que el gobierno del Estado de México se encuentra comprometido con la educación y el bienestar de las familias mexiquenses. La …

Cristiano Ronaldo y Portugal podrían ser quienes reinauguren el Estadio Azteca ante el Tri

4 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

-El histórico inmueble alista su regreso antes de hacer historia con tres Copas del Mundo Suena muy fuerte y es casi un …

Gérard Depardieu va a juicio acusado de violación

4 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Antes de las polémicas sobre sus excesos verbales y las acusaciones de violencia sexual, Depardieu ha sido considerado durante décadas como un …

FORTALECER Y PROFESIONALIZAR A POLICÍAS ESTATALES PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA: GARCÍA HARFUCH

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló el secretario de Seguridad que el fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad. El Gobierno …

Renovará el AICM vehículos para desazolvar y brindar mejores respuestas ante lluvias

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

También se consideran dos unidades con funcionalidades de succión y almacenamiento de 14 mil litros cada una. Las lluvias en la CDMX …

Hospitales del IMSS cuentan con abasto del 100% en medicamentos en todo el país: Sheinbaum

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-A través de más mil 6 rutas y 700 vehículos se abastecieron 8 mil 639 farmacias: 8 mil 61 de centros de …

Mara Lezama y Sergio Salomón Céspedes fortalecen servicios migratorios para proteger el turismo en Quintana Roo

3 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-La Gobernadora destacó que se incrementará el número de Filtros Autónomos Migratorios (e-Gate) en las tres terminales aéreas de Quintana Roo para …

Anuncia Clara Brugada Programa de Pavimentación de 250 km de Vialidades Primarias

3 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Desde el inicio de esta administración se ha realizado un gran programa de mantenimiento de la red primaria con la atención de …

Rojo de la Vega encabeza jornada de rehabilitación integral en Tepito

3 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Se realizaron más de 800 metros de desazolve, 640 de balizamiento, 102 metros cuadrados de bacheo y 20 luminarias rehabilitadas. El reclamo …

Presenta Delfina Gómez protocolo “Mochila de Paz”, además hizo entrega de útiles escolares

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Señaló que este ciclo escolar arrancó con 2.8 millones de estudiantes mexiquenses. La Gobernadora Delfina Gómez inició la entrega de útiles escolares …

Edoméx es una de las 26 entidades con reducción de homicidio doloso: Delfina Gómez

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

La gobernadora participó en la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidió la Presidenta Claudia Sheinbaum. La Gobernadora …

GEM realiza más de 200 obras como parte del programa Transformando el Campo

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Estos trabajos incluyen rehabilitación y desazolve de canales, jagüeyes, bordos y caminos sacacosecha. En lo que va de 2025, el Gobierno de …

Lanza la UAEMéx convocatoria para integrar el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora explicó que el plan se integrará con base en aportaciones organizadas en 17 temas. Presentó la Universidad Autónoma del Estado …

Se realiza Segunda Feria Regional del Empleo en Toluca ofertando más de 2 mil vacantes

3 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Destaca Ricardo Moreno impulso al empleo con inversiones de Genomma Lab y Laboratorios Kener Organizada por el Gobierno municipal de Toluca, la …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.