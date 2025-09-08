AARÓN FUE ASESINADO EN OCOYOACAC; AUTORIDADES INVESTIGAN LOS HECHOS

El cadáver de Aarón fue localizado la mañana del pasado sábado a un costado del puente de Tepexoyuca en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Reportes preliminares refieren que el ahora occiso habría participado en una riña; sin embargo, esto no está confirmado y serán las autoridades quienes corroborarán si esto fue así. Servicios de emergencia y de seguridad pública arribaron al punto tras recibir el reporte de que una persona se encontraba inconsciente, pero al llegar solo pudieron confirmar que esta ya no contaba con signos vitales. Además, notaron que la víctima presentaba golpes en el rostro y heridas aparentemente provocadas con un arma de fuego. Ante ello, se pidió el apoyo de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.