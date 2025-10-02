Inaugura Manuel Vilchis Tienda del Bienestar en Hacienda de Abajo

Recordó ante autoridades, vecinas y vecinos que esta iniciativa busca acercar productos de la canasta básica a precios accesibles.

En el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, en coordinación con el Gobierno Federal, inauguró una nueva Tienda del Bienestar en Hacienda de Abajo de la comunidad de San Antonio Acahualco.



Vilchis Viveros recordó ante autoridades, vecinas y vecinos que esta iniciativa busca acercar productos de la canasta básica a precios accesibles, aliviando la economía de las familias locales y fortaleciendo el acceso a una alimentación digna.



Las tiendas del Bienestar ofrecen productos de calidad de la canasta básica a precios accesibles para apoyar la economía de las familias, a precios justos y bajos, fortaleciendo la economía local y apoyando directamente a nuestra gente.



“En Zinacantepec seguimos impulsando acciones que impactan directamente en el bienestar de nuestra gente”, destacó Vilchis Viveros, subrayando su compromiso con el desarrollo social del municipio.



Con la apertura de esta nueva tienda se sigue ampliando la cobertura de apoyos en la región, además reafirma la prioridad de la administración por garantizar mejores condiciones de vida para todos los zinacantepequenses.



Vilchis Viveros afirmó que en Zinacantepec seguimos avanzando con acciones que transforman la vida de nuestra comunidad.



Vecinos y vecinas expresaron su agradecimiento por esta iniciativa, que representa un ahorro considerable en sus gastos domésticos.