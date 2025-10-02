Rutas alternas se habilitan en San Francisco Tlalcilalcalpan por obras: Adolfo Solís

Mencionó que este espacio está pensado en las necesidades presentes y, sobre todo, en las generaciones futuras.

El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, se reunió con autoridades auxiliares, comerciantes, transportistas y vecinos de San Francisco Tlalcilalcalpan para informar sobre el cierre de la avenida principal, que se llevará a cabo a partir del próximo martes, una vez concluidas las festividades locales.



Solís Gómez señaló que durante este tiempo serán habilitadas rutas alternas, que garantizarán la movilidad y seguridad de la comunidad, mientras avanza la construcción del Boulevard Colibrí a 4 carriles.



Mencionó que durante la reunión se comprometieron a mantener mesas de trabajo cada 15 días, en donde se dará seguimiento puntual a los



Al término de esta reunión, Solís Gómez se reunió con líderes transportistas de San Francisco Tlalcilalcalpan y Zinacantepec para revisar alternativas al cierre de la carretera por la construcción del Boulevard Colibrí.



Además sostuvo un encuentro con todos los integrantes de la delegación y del Consejo de Participación Ciudadana de San Mateo Tlalchichilpan, para definir la creación de un nuevo panteón en esta comunidad.



Mencionó que este espacio está pensado en las necesidades presentes y, sobre todo, en las generaciones futuras.



Reafirmó que cada paso que se da, busca atender lo urgente, además de sembrar soluciones de largo plazo.



“Con responsabilidad y compromiso seguimos trabajando para un Almoloya de Juárez que crezca con visión de futuro”.