Luis Mendoza entrega 40 patrullas híbridas a la estrategia Blindar BJ360°

Para reafirmar su compromiso con la seguridad y el bienestar de los benitojuarenses, el alcalde Luis Mendoza presentó 40 nuevas unidades híbridas de alta gama, destinadas a labores de vigilancia y protección civil como parte un modelo de atención integral en beneficio de la comunidad, denominado Blindar BJ360º.



El alcalde reafirmó que estas patrullas son un símbolo y el camino que lleva a tener cercanía con los vecinos y atender sus demandas, no nada más es salir a patrullar no nada más es dar la vuelta y que suene la torreta, sino que vienen personas adentro, las cuales están comprometidas y las cuales ellos son mi primer contacto con los vecinos.



Las nuevas unidades, además de ser híbridas y amigables con el medio ambiente, están equipadas con tecnología de última generación, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencias, rescate urbano y servicios prehospitalarios.



Además de las 40 patrullas, la alcaldía incorpora 8 unidades de rescate urbano y 8 ambulancias de primera generación para atender en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana temas como recuperación del espacio público y control del comercio informal, siempre con miras a hacer que Benito Juárez siga siendo la alcaldía más segura de la Ciudad de México, como lo demuestran las mediciones del INEGI donde encabeza los municipios más seguros de la Ciudad y del país.



Luis Mendoza reiteró que la coordinación, refleja y da buenos resultados. “Mi lucha, mi verdadero combate está en la calle, y esta es la gran muestra de lo que estamos haciendo, del combate contra robo de autopartes, contra la delincuencia y hoy con estas 40 patrullas demostramos, no de discurso, sino de visión, de ética, el camino del gobierno donde nació, en la calle, donde entendemos, donde acompañamos”.



Asimismo, reconoció la importancia de dignificar la labor policial, pues, los elementos que forman parte de Blindar BJ360° trabajan diariamente en beneficio de las y los vecinos de la demarcación



Bernardo Lartigue, Jefe de Gabinete de la alcaldía Benito Juárez, destacó que en la demarcación el tema de la seguridad no se improvisa, se gestiona, se mide y se ejecuta, además de que las nuevas patrullas, permitirán ampliar la cobertura de sectores vigilados, reducir emisiones y aumentar la eficacia táctica.



Con la incorporación de estas nuevas patrullas, Blindar BJ360° se consolida como un modelo de estrategia de seguridad que va más allá de la vigilancia y la prevención del delito, es una forma de gobernar y atender las causas, siempre privilegiando el bien común de los vecinos, tal como lo afirmó el alcalde.